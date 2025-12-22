onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çukur Dizisinin Fanı Olduğu Ortaya Çıkan Müjde Uzman, Yeni Dövmesiyle Dillere Fena Düştü!

Çukur Dizisinin Fanı Olduğu Ortaya Çıkan Müjde Uzman, Yeni Dövmesiyle Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 09:36

Bir döneme damgasını vuran dizilerden Çukur biteli yıllar oldu ama etkisi hala taptaze. Ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın sıkı bir Çukur hayranı olduğu ortaya çıktı. Uzman, dizinin ikonik simgesini koluna dövme yaptırdı ve bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. 'Evet yaptım bunu' notuyla gelen paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 😅

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başarılı oyuncu Müjde Uzman, kariyeri boyunca pek çok projede yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.

Başarılı oyuncu Müjde Uzman, kariyeri boyunca pek çok projede yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.

Sinema tarafında Recep İvedik, Kutsal Damacana gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan Uzman, televizyon dünyasında ise özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dönem dönem çok konuşulan Müjde Uzman, bir süre şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. İkili, yıllar sonra 2023’te ilişkilerine ikinci bir şans verse de bu birliktelik uzun soluklu olmamıştı. Uzman’ın geçmişte Oğuzhan Uğur ile de aşk yaşadığı biliniyor.  Son dönemde ise özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen oyuncu, daha sakin bir profil çiziyordu.

Ta ki geçtiğimiz saatlerde yaptığı o paylaşıma kadar…

Müjde Uzman, bir dönemin efsane dizilerinden Çukur’un simgesi olan işareti koluna dövme yaptırdı ve sonucu takipçileriyle paylaştı.

Müjde Uzman, bir dönemin efsane dizilerinden Çukur’un simgesi olan işareti koluna dövme yaptırdı ve sonucu takipçileriyle paylaştı.

Dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı Çukur bitmiş olsa da, belli ki etkisi Uzman üzerinde hala sürüyor.

Paylaşımın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Paylaşımın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.

Ünlü oyuncu bu hamlesiyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 'Dizinin başrolü bile yaptırmadı bu dövmeyi' ve 'Gözlerim kör olsaydı da görmeseydim' , 'Hayır bu gerçek olamaz' gibi esprili yorumlar peş peşe geldi. 🥲

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın