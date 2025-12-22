Çukur Dizisinin Fanı Olduğu Ortaya Çıkan Müjde Uzman, Yeni Dövmesiyle Dillere Fena Düştü!

Sinema tarafında Recep İvedik, Kutsal Damacana gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan Uzman, televizyon dünyasında ise özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dönem dönem çok konuşulan Müjde Uzman, bir süre şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. İkili, yıllar sonra 2023’te ilişkilerine ikinci bir şans verse de bu birliktelik uzun soluklu olmamıştı. Uzman’ın geçmişte Oğuzhan Uğur ile de aşk yaşadığı biliniyor. Son dönemde ise özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen oyuncu, daha sakin bir profil çiziyordu.

Ta ki geçtiğimiz saatlerde yaptığı o paylaşıma kadar…