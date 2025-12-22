Çukur Dizisinin Fanı Olduğu Ortaya Çıkan Müjde Uzman, Yeni Dövmesiyle Dillere Fena Düştü!
Bir döneme damgasını vuran dizilerden Çukur biteli yıllar oldu ama etkisi hala taptaze. Ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın sıkı bir Çukur hayranı olduğu ortaya çıktı. Uzman, dizinin ikonik simgesini koluna dövme yaptırdı ve bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. 'Evet yaptım bunu' notuyla gelen paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 😅
Gelin birlikte bakalım 👇
Başarılı oyuncu Müjde Uzman, kariyeri boyunca pek çok projede yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.
Müjde Uzman, bir dönemin efsane dizilerinden Çukur’un simgesi olan işareti koluna dövme yaptırdı ve sonucu takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımın ardından sosyal medya adeta yıkıldı.
