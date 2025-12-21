onedio
Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'den Sonra Rabia Soytürk'le Flört İddiasına İki Çift Lafı Olan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 15:36

Hande Erçel ile yaklaşık üç yıl süren ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı, ayrılığın ardından sık sık farklı isimlerle anılmaya devam ediyor. Son olarak Sabancı’nın bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin adı yan yana anılırken sosyal medyada da yorumlar arka arkaya geldi. 

Gelin, o yorumlara birlikte bakalım…

Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisini duymayanınız kalmamıştır.

Yaklaşık üç yıl süren birliktelik, geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız sona ermişti. Ayrılığın nedenine dair taraflardan net bir açıklama gelmezken, sosyal medyada iddialar havada uçuşmuştu. Kimileri 'Hande evlenmek istiyordu, Hakan istemedi' derken, kimi yorumlarda ise Arzu Sabancı’nın ilişkiye karıştığı öne sürülmüştü.

Ayrılıkla ilgili en çok konuşulan iddia ise gazeteci Müge Dağıstanlı’dan gelmişti. Dağıstanlı’ya göre Hande Erçel, geçtiğimiz yazın başında Hakan Sabancı ile güven konusu yüzünden bir tartışma yaşamış, bu durum güzel oyuncuyu derinden kırmıştı. İddiaya göre Erçel, ilişkiye devam ettikçe daha çok üzüleceğini düşünerek, bu süreci yalnızca kardeşi Gamze ile paylaşmış ve sonunda bitirme kararı almıştı. Hakan Sabancı’nın barışmak için çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı da konuşulmuştu.

Ayrılığın ardından Hakan Sabancı’nın adı birçok ünlü isimle anıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Naz Şahin ile aynı mekanda görüntülenen Sabancı, ardından Şahin’le birlikte alışveriş turunda kameralara yakalanmıştı. Bu görüntüler 'arkadaşlıktan öte' , 'yeni aşk mı doğuyor?' yorumlarını beraberinde getirirken, Naz Şahin’in eski sevgilisinin ünlü DJ Mahmut Orhan olduğu ortaya çıkmış, Orhan’ın bu haberlerin ardından Hakan Sabancı’yı takipten çıkması da dikkat çekmişti.

Şimdi ise gündemde Rabia Soytürk var.

İddiaya göre Sabancı ve Soytürk yaklaşık iki haftadır görüşüyor, henüz flört aşamasındalar. Ancak ne Rabia Soytürk’ten ne de Hakan Sabancı’dan bu söylentilere dair bir açıklama gelmiş değil.

İddiaların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sessizlik sürerken sosyal medyada da Sabancı'nın çapkınlığı hakkında yorumlar gecikmedi.

