Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'den Sonra Rabia Soytürk'le Flört İddiasına İki Çift Lafı Olan Kullanıcılar
Hande Erçel ile yaklaşık üç yıl süren ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı, ayrılığın ardından sık sık farklı isimlerle anılmaya devam ediyor. Son olarak Sabancı’nın bu kez oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin adı yan yana anılırken sosyal medyada da yorumlar arka arkaya geldi.
Gelin, o yorumlara birlikte bakalım…
Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisini duymayanınız kalmamıştır.
Ayrılığın ardından Hakan Sabancı’nın adı birçok ünlü isimle anıldı.
Şimdi ise gündemde Rabia Soytürk var.
Sessizlik sürerken sosyal medyada da Sabancı'nın çapkınlığı hakkında yorumlar gecikmedi.
