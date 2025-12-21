Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'den Sonra Rabia Soytürk'le Flört İddiasına İki Çift Lafı Olan Kullanıcılar

Yaklaşık üç yıl süren birliktelik, geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız sona ermişti. Ayrılığın nedenine dair taraflardan net bir açıklama gelmezken, sosyal medyada iddialar havada uçuşmuştu. Kimileri 'Hande evlenmek istiyordu, Hakan istemedi' derken, kimi yorumlarda ise Arzu Sabancı’nın ilişkiye karıştığı öne sürülmüştü.

Ayrılıkla ilgili en çok konuşulan iddia ise gazeteci Müge Dağıstanlı’dan gelmişti. Dağıstanlı’ya göre Hande Erçel, geçtiğimiz yazın başında Hakan Sabancı ile güven konusu yüzünden bir tartışma yaşamış, bu durum güzel oyuncuyu derinden kırmıştı. İddiaya göre Erçel, ilişkiye devam ettikçe daha çok üzüleceğini düşünerek, bu süreci yalnızca kardeşi Gamze ile paylaşmış ve sonunda bitirme kararı almıştı. Hakan Sabancı’nın barışmak için çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı da konuşulmuştu.