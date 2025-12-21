onedio
Birbirlerine Düştüler: Tuğyan'ın "Koynumda Ağladı" Sözlerine Sultan'dan Sert Çıkış!

Birbirlerine Düştüler: Tuğyan'ın "Koynumda Ağladı" Sözlerine Sultan'dan Sert Çıkış!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 14:37

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümü sonrası yürütülen soruşturma giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. Sultan Nur Ulu’nun, 'Güllü’yü Tuğyan itti' yönündeki ifadesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Tuğyan’ın cezaevinden yaptığı 'Koynumda ağladı' sözlerine Sultan Nur Ulu’dan çarpıcı yanıt geldi.

İşte detaylar 👇 

Kaynak: Habertürk

26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma hala sürüyor.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma hala sürüyor.

Dosya genişletilirken, tanık ifadeleri ve karşılıklı suçlamalar kamuoyunun da yakından takip ettiği bir sürece dönüştü.

Cezaevinden ilk kez konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, kendisi hakkında ifade veren Sultan Nur Ulu için çok sert ifadeler kullanmıştı:

'Sultan’dan bunu hiç beklemezdim. Büyük bir hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Beni yönlendirmeye çalıştılar ama ben günah, vebal almam. Büyük bir iftiranın kalbimde açtığı yara var ama her şey geçecek.'

Tuğyan'ın açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner, Tuğyan'ın sözlerini Sultan Nur Ulu'ya sordu.

Son olarak Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner, Tuğyan’ın sözlerini Sultan Nur Ulu’ya sordu.

Çetiner’in aktardığına göre Sultan, henüz kapsamlı bir açıklama yapmayacağını söyledi ancak dikkat çeken bir cümle kurdu:

'Tuğyan’ın bütün iddialarına tek tek verecek cevabım var ama zamanını bekliyorum. Gözünüzün önünde annesini atan bir insan yanınızda olsaydı, siz bir refleks yapabilir miydiniz?'

Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevinden yaptığı açıklamalar ve Sultan Nur Ulu’nun bu çıkışı sonrası, Güllü dosyasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Tarafların ilerleyen günlerde yapacağı yeni açıklamalar ve adli sürecin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

