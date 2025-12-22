Çocuklar Icardi’de, Nafaka Yok: Wanda Nara Mahkeme Kararını Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

Bu uzun ilişki boyunca çift, yıllarca hem özel hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmedi. Ancak ihanete dayanan krizler, aralarında geri dönülmez bir kopuşa neden oldu ve evlilik resmen sona erdi.

Ayrılığın hemen ardından Galatasaray’ın yıldız golcüsü Icardi, bu kez özel hayatıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü futbolcu, Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı romantik kareler kısa sürede gündem olurken, Wanda Nara cephesinde ise sessizlik uzun sürmedi. Eski eşler arasındaki gerilim bu kez mahkeme salonlarına taşındı.