Çocuklar Icardi’de, Nafaka Yok: Wanda Nara Mahkeme Kararını Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

Çocuklar Icardi'de, Nafaka Yok: Wanda Nara Mahkeme Kararını Öğrenince Sinir Krizi Geçirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 08:44

Wanda Nara ile eski eşi Mauro Icardi arasındaki hukuk savaşı bir kez daha gündemin merkezine oturdu. Arjantin mahkemesinden çıkan son karar, Wanda Nara cephesinde adeta deprem etkisi yarattı. İddialara göre nafaka talebinin reddedildiğini öğrenen Nara, sunuculuğunu yaptığı programın setinde sinir krizi geçirdi. Kuliste yaşanan gergin anlar kısa sürede Arjantin basınına sızdı. Üstelik mahkemenin çocuklarla ilgili verdiği karar, yılbaşı ve Noel planlarını da altüst etti. 

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 10 yılı aşkın süren birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalamıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, yaklaşık 10 yılı aşkın süren birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde noktalamıştı.

Bu uzun ilişki boyunca çift, yıllarca hem özel hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmedi. Ancak ihanete dayanan krizler, aralarında geri dönülmez bir kopuşa neden oldu ve evlilik resmen sona erdi.

Ayrılığın hemen ardından Galatasaray’ın yıldız golcüsü Icardi, bu kez özel hayatıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Ünlü futbolcu, Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin sosyal medyada paylaştığı romantik kareler kısa sürede gündem olurken, Wanda Nara cephesinde ise sessizlik uzun sürmedi. Eski eşler arasındaki gerilim bu kez mahkeme salonlarına taşındı.

Çocuklarının velayeti için mücadele veren Wanda Nara, aynı zamanda nafaka talebiyle de mahkemenin yolunu tutmuştu.

Çocuklarının velayeti için mücadele veren Wanda Nara, aynı zamanda nafaka talebiyle de mahkemenin yolunu tutmuştu.

Ancak Arjantin basınında yer alan iddialara göre, mahkemeden çıkan son karar Nara’nın beklentilerinin çok uzağında oldu. Nafaka talebinin reddedildiği, üstelik çocukların Noel tatilini babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmedildiği öne sürüldü.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise kararın öğrenildiği anlara dair. Söylentilere göre Wanda Nara, davanın sonucunu sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri sırasında öğrendi. Bu haberle birlikte kuliste büyük bir sinir krizi geçirdiği, set çalışanlarının araya girmek zorunda kaldığı konuşuluyor. Özellikle Uruguay’da yapmayı planladığı yılbaşı ve Noel tatilinin bu kararla birlikte iptal olması, Nara’yı daha da öfkelendirmiş.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
