onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İnanılmaz Bir Titizlik ve Özen: Japonya'da Benzin Alan Bir Müşteri Aldığı Hizmeti Paylaştı

İnanılmaz Bir Titizlik ve Özen: Japonya'da Benzin Alan Bir Müşteri Aldığı Hizmeti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 10:31

İçerik Devam Ediyor

Japonların en çok bilinen kültürel özellikleri saygılı olmaları ve işlerinde gösterdikleri özen bildiğiniz üzere. Japon toplumunda nezaket, görgü kuralları ve başkalarına karşı saygı çok önemli. Selamlaşırken eğilmek, toplu taşıma araçlarında sessiz olmak, başkasının alanına müdahale etmemek, teşekkür ve özür ifadelerini sık kullanmak oldukça önemli. Bu yüzden Japonya dünyanın dört bir yanında “saygılı ve disiplinli” olarak tanımlanıyor.

Japonya'da benzin alan bir müşteri, aldığı hizmeti paylaştı. Çalışanın saygısı ve özverisi hem şaşkınlık yarattı hem beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu nasıl özen?

Bu nasıl özen?

Benzinlik çalışanı önce şoförle konuşmak için dizlerinin üzerine çöktü ve kartı aldı. Ardından depo kapağını kirletmemek için kapağı elindeki bezle açıp kapattı. En sonunda ise istasyondan ayrılan sürücünün ne tarada gideceğini öğrenerek yol güvenliğini sağladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mert Göçer

kölelik bu

cyber boy

yaw koy benzini al paranı geç ,boş işler

M. D.

Aşırı rahatsız oldum... Önümde o yaşda bir adam diz çökse onu kaldırana kadar uğraşırım herhalde yada diz çökerim kendime yakıştıramam. 2 kuruş kazanacağım d... Devamını Gör