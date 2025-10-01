İnanılmaz Bir Titizlik ve Özen: Japonya'da Benzin Alan Bir Müşteri Aldığı Hizmeti Paylaştı

Japonların en çok bilinen kültürel özellikleri saygılı olmaları ve işlerinde gösterdikleri özen bildiğiniz üzere. Japon toplumunda nezaket, görgü kuralları ve başkalarına karşı saygı çok önemli. Selamlaşırken eğilmek, toplu taşıma araçlarında sessiz olmak, başkasının alanına müdahale etmemek, teşekkür ve özür ifadelerini sık kullanmak oldukça önemli. Bu yüzden Japonya dünyanın dört bir yanında “saygılı ve disiplinli” olarak tanımlanıyor.
Japonya'da benzin alan bir müşteri, aldığı hizmeti paylaştı. Çalışanın saygısı ve özverisi hem şaşkınlık yarattı hem beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Bu nasıl özen?
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Yorum Yazın
kölelik bu
yaw koy benzini al paranı geç ,boş işler
Aşırı rahatsız oldum... Önümde o yaşda bir adam diz çökse onu kaldırana kadar uğraşırım herhalde yada diz çökerim kendime yakıştıramam. 2 kuruş kazanacağım d... Devamını Gör