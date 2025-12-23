onedio
Nikahta Damadın Evet Diyeceği Esnada Kulağına Bir Şey Söylemek İsteyen Teyze Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
23.12.2025 - 12:48

Düğünler çiftlerin en özel günleri. Elbette bu özel günde her şeyin kusursuz olmasını istiyorlar. Müzikten dekorasyona kadar her detayı aylar öncesinden planlıyorlar. Fakat çoğu zaman beklenmedik aksilikler, kazalar yaşanabiliyor. Bazen de davetliler hiç beklenmedik davranışlarıyla çifti neye uğradığına şaşırtabiliyor. 

Bir nikahta, damat tam evet diyeceği esnada nikah masasına koşan bir kadın, damadın kulağına bir şey söylemeye çalıştı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tam o esnada gerek var mıydı?

Bazıları teyzenin hareketinde abartılacak bir durum olmadığını, heyecanla yaptığını savunurken pek çok kişi yaşananlara sinir oldu. Gelin ise o anları '__Nikahımızı düğünde yapalım daha güzel olur. O sırada kocamın akrabasının bize uyguladığı tarife.” notuyla paylaştı.

