Nikahta Damadın Evet Diyeceği Esnada Kulağına Bir Şey Söylemek İsteyen Teyze Viral Oldu

Düğünler çiftlerin en özel günleri. Elbette bu özel günde her şeyin kusursuz olmasını istiyorlar. Müzikten dekorasyona kadar her detayı aylar öncesinden planlıyorlar. Fakat çoğu zaman beklenmedik aksilikler, kazalar yaşanabiliyor. Bazen de davetliler hiç beklenmedik davranışlarıyla çifti neye uğradığına şaşırtabiliyor.

Bir nikahta, damat tam evet diyeceği esnada nikah masasına koşan bir kadın, damadın kulağına bir şey söylemeye çalıştı. O anlar sosyal medyada viral oldu.