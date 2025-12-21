Almanya'da Yaşayan Gurbetçinin "Eski Türkiye'yi" Anlattığı Videosu Şaşkına Çevirdi

Bildiğiniz üzere Almanya'da pek çok Türk yaşıyor. Hatta son yıllarda bu sayı daha da arttı. Bu yüzden sosyal medya Almanya - Türkiye karşılaştırılmasının yapıldığı bir alana döndü. Hem Almanya'ya sonradan gidenler hem çocukluklarından beri Almanya'da yaşayanlar pek çok açıdan iki ülkeyi karşılaştırıyor.

Almanya'da yaşayan bir kadın, hatırladığı anılarla eski Türkiye'yi anlattı. Türkiye'dekilerin ayakkabısının bile olmadığını ima eden kadının verdiği örnekler pek çok kişiyi şaşırttı.