Almanya'da Yaşayan Gurbetçinin "Eski Türkiye'yi" Anlattığı Videosu Şaşkına Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2025 - 12:49

Bildiğiniz üzere Almanya'da pek çok Türk yaşıyor. Hatta son yıllarda bu sayı daha da arttı. Bu yüzden sosyal medya Almanya - Türkiye karşılaştırılmasının yapıldığı bir alana döndü. Hem Almanya'ya sonradan gidenler hem çocukluklarından beri Almanya'da yaşayanlar pek çok açıdan iki ülkeyi karşılaştırıyor. 

Almanya'da yaşayan bir kadın, hatırladığı anılarla eski Türkiye'yi anlattı. Türkiye'dekilerin ayakkabısının bile olmadığını ima eden kadının verdiği örnekler pek çok kişiyi şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ağzımda teller ile Türkiye'ye geldim, uzaydan gelmişim gibi bakıyorlardı."

Almanya'ya yeni gidenler genel olarak Almanya'nın daha iyi durumda olduğunu savunurken, eskiden beri Almanya'da yaşayanlar Almanya'da yaşamanın zor olduğunu anlatıyor. O dönemde Türkiye'nin %80'ninin terlikle gezdiğini, çocukların ise kara lastik giydiğini iddia eden kadın, Türkiye'ye diş teli ile geldiğinde kendisine uzaylı gibi bakıldığını anlattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
