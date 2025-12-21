Ameliyattan Çıkan Bir Kadın Narkozun Etkisiyle Feminist Atak Geçirdi: "Neden Kadınlar Daha Az Maaş Alıyor?"

Sosyal medyada narkozun etkisiyle kendini tuhaf sohbetler içinde bulan insanların videosuna sık sık rastlıyoruz. Doğum yaptığını zanneden beylerden babasına bir sevgilisi olduğunu itiraf eden kadınlara kadar pek çok video hem güldürüyor hem de narkoza karşı bir fobi oluşturuyor. Pek çok kişi narkoz etkisiyle saçmalama ihtimaline karşı önlem alıyor ve kendisini susturması için bir arkadaşını görevlendiriyor.

'busraklbek' isimli içerik üreticisi, narkozun etkisiyle geçirdiği feminist atağı paylaştı. Bir anda kadınların düşük ücret almasına dertlenen kadının isyanı beğeni topladı.