Ameliyattan Çıkan Bir Kadın Narkozun Etkisiyle Feminist Atak Geçirdi: "Neden Kadınlar Daha Az Maaş Alıyor?"

Pelin Yelda Göktepe
21.12.2025 - 15:39

Sosyal medyada narkozun etkisiyle kendini tuhaf sohbetler içinde bulan insanların videosuna sık sık rastlıyoruz. Doğum yaptığını zanneden beylerden babasına bir sevgilisi olduğunu itiraf eden kadınlara kadar pek çok video hem güldürüyor hem de narkoza karşı bir fobi oluşturuyor. Pek çok kişi narkoz etkisiyle saçmalama ihtimaline karşı önlem alıyor ve kendisini susturması için bir arkadaşını görevlendiriyor. 

'busraklbek' isimli içerik üreticisi, narkozun etkisiyle geçirdiği feminist atağı paylaştı. Bir anda kadınların düşük ücret almasına dertlenen kadının isyanı beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/busraklbek/...
Buradan izleyebilirsiniz;

Narkoz neden böyle bir etki yapıyor?

Narkoz neden böyle bir etki yapıyor?

Narkoz, beynindeki 'mantıklı düşünme ve sır tutma' görevini yürüten merkezi yani prefrontal korteksi geçici olarak devre dışı bırakıyor. Ameliyat sonrası biz uyanırken beyinde narkozun etkisi devam ettiği için sarhoşluk anında olduğu gibi sansürsüz, mantık dışı ve bazen aşırı neşeli tavırlar sergilenebiliyor. Eğer sakladığınız bir sırrınız varsa, yanınıza bir arkadaşınızı almanız güvenli olacaktır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
