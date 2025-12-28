Her Cümle Tanıdık Gelecek: İçerik Üreticisi Ozan Bengi'den Patronlar İçin "Düşük Zam Açıklama Rehberi"

Kaynak: https://www.instagram.com/ozanbengi/r...
Zam dönemi geldi çattı. Artık herkesin aklında' Yeni yılda maaşım ne olacak? sorusu var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 2026 yılının asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete %27 oranında bir zam yapıldı. Elbette herkes kendi maaşını bu oran üzerinden hesaplamaya başladı. Ortaya çıkan sonuçlar çalışanları pek memnun etmezken, herkesin gözü kulağı yöneticilerinden gelecek açıklamalarda.
İçerik üreticisi 'ozanbengi' yöneticiler için düşük maaş açıklama rehberi hazırladı. Listedeki cümlelerin her biri, çalışanlara oldukça tanıdık geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır çalışanlar bu cümlelere zaten hakim. Fakat yeni başlayanlar bu noktalara dikkat;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın