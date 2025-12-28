onedio
Her Cümle Tanıdık Gelecek: İçerik Üreticisi Ozan Bengi'den Patronlar İçin "Düşük Zam Açıklama Rehberi"

Pelin Yelda Göktepe
28.12.2025 - 14:10

Zam dönemi geldi çattı. Artık herkesin aklında' Yeni yılda maaşım ne olacak? sorusu var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 2026 yılının asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete %27 oranında bir zam yapıldı. Elbette herkes kendi maaşını bu oran üzerinden hesaplamaya başladı. Ortaya çıkan sonuçlar çalışanları pek memnun etmezken, herkesin gözü kulağı yöneticilerinden gelecek açıklamalarda. 

İçerik üreticisi 'ozanbengi' yöneticiler için düşük maaş açıklama rehberi hazırladı. Listedeki cümlelerin her biri, çalışanlara oldukça tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/ozanbengi/r...
Buradan izleyebilirsiniz;

Uzun zamandır çalışanlar bu cümlelere zaten hakim. Fakat yeni başlayanlar bu noktalara dikkat;

1. Gerekçe Sunma (Maaş Bandı)

  • Bahane: 'Zaten senin maaşın mevcut maaş bandının en üst seviyesindeydi.'

  • Amaç: Çalışana, alabileceği maksimum değeri aldığı algısını yerleştirmek.

2. Yönlendirme (Birim Odaklılık)

  • Bahane: 'Maaş artışına oran olarak değil, kaç birim arttığına bakalım.'

  • Amaç: Düşük yüzdelik oranı gizleyip, rakamsal artışın büyüklüğüne odaklanarak çalışanı ikna etmek.

3. Sevindirme (Kıyaslama)

  • Bahane: 'Aramızda kalsın ama senden çok daha düşük zam alanlar var.'

  • Amaç: Çalışanın durumunu başkalarıyla kıyaslayarak ona 'haline şükretme' duygusu aşılamak.

4. Birlik ve Beraberlik

  • Bahane: 'Üst yönetim de dahil olmak üzere bu yıl kimse düzgün zam almadı.'

  • Amaç: Fedakarlığın ortak olduğunu hissettirerek çalışanın tepkisini yumuşatmak.

5. Minik Bir Korku

  • Bahane: 'İşten çıkarılanlar oldu, şükretmek lazım.'

  • Amaç: İşsizlik korkusu yaratarak çalışanı elindeki düşük zamma razı etmek.

6. İleriye Döndürme (Vaatler)

  • Bahane: 'Yıl ortasında ara zam veya terfi ile bu durumu telafi edeceğiz.'

  • Amaç: Çalışanı gelecek beklentisiyle elde tutmaya devam etmek.

