Her Cümle Tanıdık Gelecek: İçerik Üreticisi Ozan Bengi'den Patronlar İçin "Düşük Zam Açıklama Rehberi"

Zam dönemi geldi çattı. Artık herkesin aklında' Yeni yılda maaşım ne olacak? sorusu var. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 2026 yılının asgari ücreti açıklandı. Asgari ücrete %27 oranında bir zam yapıldı. Elbette herkes kendi maaşını bu oran üzerinden hesaplamaya başladı. Ortaya çıkan sonuçlar çalışanları pek memnun etmezken, herkesin gözü kulağı yöneticilerinden gelecek açıklamalarda.

İçerik üreticisi 'ozanbengi' yöneticiler için düşük maaş açıklama rehberi hazırladı. Listedeki cümlelerin her biri, çalışanlara oldukça tanıdık geldi.