Sunum Çılgınlığı Geriye Doğru Gidiyor: Malta'da Bir Restoranın Sunum Şekli Sosyal Medyada Tepki Çekti

Sunum Çılgınlığı Geriye Doğru Gidiyor: Malta'da Bir Restoranın Sunum Şekli Sosyal Medyada Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
04.10.2025 - 19:54

Bildiğiniz üzere bir dönem sunum çılgınlığı bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Restoranlar dikkat çekebilmek ve farklı olabilmek için birbirinden ilginç sunum biçimlerine başvuruyordu. Hatta bazıları yalnızca bu sunum şekilleriyle tanınmaya bile başlamıştı. Son dönemde artık bu gariplikleri pek de fazla görmüyoruz derken Malta'da bir restoranın yaptığı deniz ürünleri sunumu sosyal medyada viral oldu. Yemeğin doğrudan insanların önüne döküldüğü sunum şekli pek çok kişinin tepkisini de çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu nasıl sunum?

Bu nasıl sunum?

Garson, poşette pişen deniz ürünlerini masaya getirdi fakat tabaklara koymadan doğrudan müşterilerin önüne döktü. Pek çok kişi bu görüntüyü 'küspe dökme' işlemine benzettiği için tepki gösterdi. Önemli olanın yemeğin tadı olduğunu belirtenler de vardı. Peki siz bu sunumu nasıl buldunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
