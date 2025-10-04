Sunum Çılgınlığı Geriye Doğru Gidiyor: Malta'da Bir Restoranın Sunum Şekli Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bildiğiniz üzere bir dönem sunum çılgınlığı bambaşka bir boyuta ulaşmıştı. Restoranlar dikkat çekebilmek ve farklı olabilmek için birbirinden ilginç sunum biçimlerine başvuruyordu. Hatta bazıları yalnızca bu sunum şekilleriyle tanınmaya bile başlamıştı. Son dönemde artık bu gariplikleri pek de fazla görmüyoruz derken Malta'da bir restoranın yaptığı deniz ürünleri sunumu sosyal medyada viral oldu. Yemeğin doğrudan insanların önüne döküldüğü sunum şekli pek çok kişinin tepkisini de çekti.
Bu nasıl sunum?
