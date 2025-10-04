onedio
Tadını Hayal Bile Edemedik: Vedat Milor Rakıyı Türk Kahvesi ve Çayla Denedi

Pelin Yelda Göktepe
04.10.2025 - 16:40

Vedat Milör ülkemizin en ünlü gurmesi diyebiliriz. Kendisi 1950’lerin sonunda İstanbul’da doğmuş, zamanında hem hukuk hem ekonomi okumuş, hatta Amerika’da profesörlük bile yapmış ama sonra “benim işim yemek” demiş. Kendisi hem yaptığı yemek yorumları hem de anlatım tarzıyla oldukça seviliyor. Aynı zamanda ilginç denemelere de imza atıyor. Çoğu insanın yan yana hayal edemeyeceği yemekler Milor'un favorisi olabiliyor.

Vedat Milor şimdi de ülkemizin tüm favori içecekleri ile bir deneme yaptı. Rakıyı hem kahve hem de çay ile denedi. Ortaya çıkabilecek tadı pek çok kişi hayal bile edemese de Milor ikisini de beğendi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kahve ile daha çok beğendi.

Alkolle kahve karıştırma kültürü, dünyanın birçok yerinde var. . Kahvenin uyarıcı, alkolün ise rahatlatıcı etkisi bu karışımı hem keyifli hem de dengeli bir hale getiriyor. Bunun en bilinen örneği, sıcak kahveyle viskinin buluştuğu İrlanda kahvesi. İtalya’da espressoya likör eklenerek yapılan “caffè corretto”, İspanya’da ise “carajillo” oldukça popüler. Milor de belki de ülkemize böyle bir lezzetin ilk kıvılcımını yaktı.

twitter.com
