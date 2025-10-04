Tadını Hayal Bile Edemedik: Vedat Milor Rakıyı Türk Kahvesi ve Çayla Denedi

Vedat Milör ülkemizin en ünlü gurmesi diyebiliriz. Kendisi 1950’lerin sonunda İstanbul’da doğmuş, zamanında hem hukuk hem ekonomi okumuş, hatta Amerika’da profesörlük bile yapmış ama sonra “benim işim yemek” demiş. Kendisi hem yaptığı yemek yorumları hem de anlatım tarzıyla oldukça seviliyor. Aynı zamanda ilginç denemelere de imza atıyor. Çoğu insanın yan yana hayal edemeyeceği yemekler Milor'un favorisi olabiliyor.

Vedat Milor şimdi de ülkemizin tüm favori içecekleri ile bir deneme yaptı. Rakıyı hem kahve hem de çay ile denedi. Ortaya çıkabilecek tadı pek çok kişi hayal bile edemese de Milor ikisini de beğendi.