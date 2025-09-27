onedio
Hangisi Daha İyi? Genetik Mühendisi Plastik ve Tahta Kesme Tahtalarındaki Bakteri Oranlarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
27.09.2025 - 16:34

Kesme tahtaları mutfakta en çok kullanılan ürünlerden biri. Bu durum haliyle zamanla hem hijyen hem de kullanım açısından sorunlara yol açabiliyor. Üzerinde oluşan çizik ve oyuklar, bakteri ve mikropların saklanması için uygun ortam hazırlayabiliyor ve bu da özellikle çiğ et veya tavuk kesildiğinde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor. Kesme tahtası için en doğru malzeme hangisi?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, plastik ve ahşap kesme tahtalarındaki bakteri oranını karşılaştırdı. Sonuç, ahşap kesme tahtasının sağlıklı olduğunu düşünenleri şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ahşap kesme tahtası kuruduktan 3 dakika sonra bakterilerin de öldüğü söyleniyordu.

Fakat deneyin sonucunda bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Ne kadar iyi temizlense de derinleşmiş çiziklerin içi tamamen arındırılamayabiliyor. Bu yüzden kesme tahtalarının düzenli olarak değiştirilmesi oldukça önemli.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
