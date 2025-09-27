Hangisi Daha İyi? Genetik Mühendisi Plastik ve Tahta Kesme Tahtalarındaki Bakteri Oranlarını Karşılaştırdı

Kesme tahtaları mutfakta en çok kullanılan ürünlerden biri. Bu durum haliyle zamanla hem hijyen hem de kullanım açısından sorunlara yol açabiliyor. Üzerinde oluşan çizik ve oyuklar, bakteri ve mikropların saklanması için uygun ortam hazırlayabiliyor ve bu da özellikle çiğ et veya tavuk kesildiğinde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor. Kesme tahtası için en doğru malzeme hangisi?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, plastik ve ahşap kesme tahtalarındaki bakteri oranını karşılaştırdı. Sonuç, ahşap kesme tahtasının sağlıklı olduğunu düşünenleri şaşırttı.