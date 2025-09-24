onedio
İnekten Sonra Şimdi de Kaz Hesabı: iPhone 17 Almak mı Yoksa Kaz Almak mı Daha Mantıklı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 09:08 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 10:22

iPhone bu yıl da yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Bu yılın ürünleri pek beğenilmedi bildiğiniz üzere. Zaten ürünlerden çok fiyatlar konuşulmaya başlandı.  iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air modelleri, 19 Eylül 2025 itibarıyla kullanıcılarla buluştu. Satış rakamları ise pek iç açıcı değil. Tüm bunların yanında 'iPhone almak yerine yatırım yapmak' üzerine de düşünülmeye başlandı.

Hayvancılıkla uğraşan bir kişi, iPhone fiyatına kaz alırsanız ne kadar kar edebileceğinizi kalem kalem hesapladı. Hesap kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise işin zorluklarından yakındı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"3-4" ay sonra 300 bin TL"

"3-4" ay sonra 300 bin TL"

Kazların bazılarını kaybetme ihtimali, yem masrafı gibi detaylar eklenince iPhone aldığımız parayı yaklaşık 3-4 ay gibi bir sürede neredeyse 3'e katlayabileceğimiz ortaya çıktı. Fakat elbette bir de hayvancılık yapmanın zorlukları var. Peki size bu mantıklı geldi mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir çift aynı hesabı inek üzerinden yapmıştı. Onu da buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
