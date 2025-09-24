İnekten Sonra Şimdi de Kaz Hesabı: iPhone 17 Almak mı Yoksa Kaz Almak mı Daha Mantıklı?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DO0i6b...
iPhone bu yıl da yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Bu yılın ürünleri pek beğenilmedi bildiğiniz üzere. Zaten ürünlerden çok fiyatlar konuşulmaya başlandı. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air modelleri, 19 Eylül 2025 itibarıyla kullanıcılarla buluştu. Satış rakamları ise pek iç açıcı değil. Tüm bunların yanında 'iPhone almak yerine yatırım yapmak' üzerine de düşünülmeye başlandı.
Hayvancılıkla uğraşan bir kişi, iPhone fiyatına kaz alırsanız ne kadar kar edebileceğinizi kalem kalem hesapladı. Hesap kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise işin zorluklarından yakındı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"3-4" ay sonra 300 bin TL"
