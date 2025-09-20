onedio
Şef Sinan Büdeyri ve Yönetmen İlker Canikligil'in Sohbetinde Ortaya Çıkan Tavuk Döner Gerçeği

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.09.2025 - 19:44

Tavuk döner ülkemizde en çok tüketilen lezzetlerden biri. Hem ekonomik olması hem de hemen hemen her damağa hitap etmesi sebebiyle akla gelen ilk seçeneklerden biri. Fakat pek çok kişi tavuk dönerden nefret ediyor ve et döner dışında bir döner çeşidinin olmadığını savunuyor. Peki tavuk döner hayatımıza ne zaman girdi?

Şef Sinan Büdeyri ve Yönetmen İlker Canikligil'in tavuk döner üzerine ettikleri sohbette, tavuk dönerin aslında hayatımıza çok yeni girdiği, daha önce pek çok kişinin tavuk dönerle hiç tanışmadığı farkedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tavuk döner hayatımıza ne zaman girdi?

Pek çok kişi yorumlarda, tavuk dönerle 90'ların sonu ya da 2000'lerin başında tanıştığını, ondan öncesinde tavuk döneri hiç görmediklerini anlattı. Hatta pek çok kişi tavuk döneri ilk gördüklerinde martı etindan yapıldığından şüphelenerek pek sıcak bakmamış. Bunun sebeplerinden birinin bir dönem patlak veren deli dana hastalığı olduğu söylendi. Bir diğer sebebin ise ekonomik kriz olduğu ve ucuz bir alternatif olarak ortaya çıktığı iddia edildi.

Peki siz tavuk dönerden nefret edenlerden misiniz yoksa sevenlerden mi?

İnsanlar da tavuk dönerle nasıl tanıştıklarını anlattı;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
