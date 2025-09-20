Şef Sinan Büdeyri ve Yönetmen İlker Canikligil'in Sohbetinde Ortaya Çıkan Tavuk Döner Gerçeği

Tavuk döner ülkemizde en çok tüketilen lezzetlerden biri. Hem ekonomik olması hem de hemen hemen her damağa hitap etmesi sebebiyle akla gelen ilk seçeneklerden biri. Fakat pek çok kişi tavuk dönerden nefret ediyor ve et döner dışında bir döner çeşidinin olmadığını savunuyor. Peki tavuk döner hayatımıza ne zaman girdi?
Şef Sinan Büdeyri ve Yönetmen İlker Canikligil'in tavuk döner üzerine ettikleri sohbette, tavuk dönerin aslında hayatımıza çok yeni girdiği, daha önce pek çok kişinin tavuk dönerle hiç tanışmadığı farkedildi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tavuk döner hayatımıza ne zaman girdi?
İnsanlar da tavuk dönerle nasıl tanıştıklarını anlattı;
