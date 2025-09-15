onedio
Bir Gurbetçi Sokaklardaki Çöplere Tepki Gösterdi: "Annem ve Babam Vergi Ödüyor"

Bir Gurbetçi Sokaklardaki Çöplere Tepki Gösterdi: "Annem ve Babam Vergi Ödüyor"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 21:55

Bildiğiniz üzere yaz mevsimini pek çok gurbetçi ülkemizde geçirdi. Bu süreçte pek çok gurbetçinin röportajı ve ülkemiz hakkında yaptıkları yorumlar gündem oldu. Kimilerinin fikirleri desteklenirken kimileri ise oldukça tepki çekti. Hem ülkemize gelirken, hem de dönerken çektikleri videolar ise ayrı birer gündem konusu oldu. 

Bir gurbetçi yine sokak röportajında yaptığı yorumla gündem oldu. Sokaktaki çöplere tepki gösteren gurbetçi, anne ve babasının vergi ödediğini, çöplerin bu şekilde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca hastalık riskine de değinen gurbet, buradan hastalığın çıkabileceğini, kendisinin de o hastalığı Almanya'ya götürebileceğini belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Buradan hastalık çıkabilir. O hastalıkları ben Almanya'ya götürebilirim."

Kadını haklı bulanlar kadar yorumunu ilginç bulanlar da oldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
