Bir Gurbetçi Sokaklardaki Çöplere Tepki Gösterdi: "Annem ve Babam Vergi Ödüyor"

Bildiğiniz üzere yaz mevsimini pek çok gurbetçi ülkemizde geçirdi. Bu süreçte pek çok gurbetçinin röportajı ve ülkemiz hakkında yaptıkları yorumlar gündem oldu. Kimilerinin fikirleri desteklenirken kimileri ise oldukça tepki çekti. Hem ülkemize gelirken, hem de dönerken çektikleri videolar ise ayrı birer gündem konusu oldu.

Bir gurbetçi yine sokak röportajında yaptığı yorumla gündem oldu. Sokaktaki çöplere tepki gösteren gurbetçi, anne ve babasının vergi ödediğini, çöplerin bu şekilde bırakılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca hastalık riskine de değinen gurbet, buradan hastalığın çıkabileceğini, kendisinin de o hastalığı Almanya'ya götürebileceğini belirtti.