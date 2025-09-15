onedio
Survivor Parkuru Gibi: Avrupa'dan Ülkemize Gelen Bir Kadının Kaldırımda Yürürken Yaşadığı İlginç Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 18:13

Ülkemizde pek çok kaldırım amacına uygun kullanılmaktan çok uzak. Kaldırımların bozuk olması ve üzerine araç park edilmesi, günlük yaşamı zorlaştırsa da artık pek çoğumuz için normal. Bu durum özellikle yaşlıları, engelliler ve bebek arabası kullanan aileleri oldukça zorluyor.

Avrupa'dan arkadaşını ziyaret için ülkemize gelen bir kadın, kaldırımda zor anlar yaşadı. Arkadaşı tarafından kaydedilen o anlar Survivor parkurlarını aratmadı.

Geçtiğimiz günlerde görme engelli bir kadın, yaşadığı problemi anlatmıştı.

Görme engelli bir kadın, her gün işe giderken kullandığı kaldırıma park edilen arabalar yüzünden nasıl zorluk yaşadığını göstermek için bir video paylaştı. Kısacık bir yolda bile 3 araba ile karşılaştı. Yetkililere durumun düzeltilmesi için çağrıda bulundu. 

Çözüm için hem belediyelerin düzenli bakım ve denetim yapması hem de sürücülere caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerekiyor. Ayrıca kaldırımların daha dayanıklı ve erişilebilir şekilde tasarlanması, şehirlerin herkes için daha yaşanabilir hale gelmesi için önemli.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
