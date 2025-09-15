Survivor Parkuru Gibi: Avrupa'dan Ülkemize Gelen Bir Kadının Kaldırımda Yürürken Yaşadığı İlginç Anlar

Ülkemizde pek çok kaldırım amacına uygun kullanılmaktan çok uzak. Kaldırımların bozuk olması ve üzerine araç park edilmesi, günlük yaşamı zorlaştırsa da artık pek çoğumuz için normal. Bu durum özellikle yaşlıları, engelliler ve bebek arabası kullanan aileleri oldukça zorluyor.

Avrupa'dan arkadaşını ziyaret için ülkemize gelen bir kadın, kaldırımda zor anlar yaşadı. Arkadaşı tarafından kaydedilen o anlar Survivor parkurlarını aratmadı.