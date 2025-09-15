onedio
Daha Önce Dedublüman Şarkısıyla Büyüleyen Amerikalı Şarkıcı Lena Şimdi de Tan Taşçı'nın Yalan Şarkısı Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 16:53

'I'm Not Turkish But...'  akımı geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ele geçirmişti hatırlarsanız. Dünyanın dört bir yanından yabancı sosyal medya kullanıcıları, Türkçe şarkıları seslendirmeye çalışmış, ortaya da güldüren görüntüler çıkmıştı. Bu akıma Dedublüman'ın 'Belki' şarkısını seslendirerek dahil olan Lena, sesiyle ve şarkıyı söyleyiş tarzıyla beğeni toplamış, kısa sürede büyük bir etkileşim almıştı. 

Kendisinden başka bir Türkçe şarkı daha seslendirmesini isteyenleri kırmayan Lena şimdi de Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını söyledi. Lena'nın bu performası da beğeni toplarken, Tan Taşçı'nın da dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOjqWfmDJRW/
Buradan izleyebilirsiniz;

Tan Taşçı videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve yorum bıraktı.

Türkçe'yi çok sevdiğini belirten Lena, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. İki şarkıyı da oldukça hissederek söyleyen Lena'nın Türk olduğunu düşünenler bile oldu. 

Kendisinin Belki performansı ise kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

