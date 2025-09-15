Daha Önce Dedublüman Şarkısıyla Büyüleyen Amerikalı Şarkıcı Lena Şimdi de Tan Taşçı'nın Yalan Şarkısı Söyledi

'I'm Not Turkish But...' akımı geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ele geçirmişti hatırlarsanız. Dünyanın dört bir yanından yabancı sosyal medya kullanıcıları, Türkçe şarkıları seslendirmeye çalışmış, ortaya da güldüren görüntüler çıkmıştı. Bu akıma Dedublüman'ın 'Belki' şarkısını seslendirerek dahil olan Lena, sesiyle ve şarkıyı söyleyiş tarzıyla beğeni toplamış, kısa sürede büyük bir etkileşim almıştı.

Kendisinden başka bir Türkçe şarkı daha seslendirmesini isteyenleri kırmayan Lena şimdi de Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını söyledi. Lena'nın bu performası da beğeni toplarken, Tan Taşçı'nın da dikkatinden kaçmadı.