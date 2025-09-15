Daha Önce Dedublüman Şarkısıyla Büyüleyen Amerikalı Şarkıcı Lena Şimdi de Tan Taşçı'nın Yalan Şarkısı Söyledi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOjqWfmDJRW/
'I'm Not Turkish But...' akımı geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ele geçirmişti hatırlarsanız. Dünyanın dört bir yanından yabancı sosyal medya kullanıcıları, Türkçe şarkıları seslendirmeye çalışmış, ortaya da güldüren görüntüler çıkmıştı. Bu akıma Dedublüman'ın 'Belki' şarkısını seslendirerek dahil olan Lena, sesiyle ve şarkıyı söyleyiş tarzıyla beğeni toplamış, kısa sürede büyük bir etkileşim almıştı.
Kendisinden başka bir Türkçe şarkı daha seslendirmesini isteyenleri kırmayan Lena şimdi de Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını söyledi. Lena'nın bu performası da beğeni toplarken, Tan Taşçı'nın da dikkatinden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tan Taşçı videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve yorum bıraktı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın