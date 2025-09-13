onedio
Tüm Dünyayı Etkisi Altına Aldı: K-Pop Kültürü Güney Kore'ye Ne Kadar Kazandırıyor?

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Aldı: K-Pop Kültürü Güney Kore'ye Ne Kadar Kazandırıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025 - 16:52

Güney Kore kültürü son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına aldı bildiğiniz üzere. K-pop grupları ile başlayan bu furya dizi ve filmlerle devam etti. “Hallyu” yani Kore Dalgası olarak adlandırılan bu kültürel akım, müzikten modaya, yemek kültüründen dil öğrenmeye kadar pek çok alanda etkisini gösterdi. Öyle ki pek çok kişi Korece öğrenmeye çalışırken, Kore yemekleri market raflarında yerini almaya başladı. 

Uzun süredir ülkemizde yaşayan Chaby Han, bu kültürün ülkesine ne kadar kazandırdığını, süreci en başından ele alarak tek tek anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"2019'da sadece BTS'in ülke ekonomisine katkısı 5 milyar ABD doları oldu."

"2019'da sadece BTS'in ülke ekonomisine katkısı 5 milyar ABD doları oldu."

İlk müzik grupları sahneye 90'lı yıllarda çıkmaya başlamış, fakat 'gençlere kötü örnek' oldukları gerekçesi ile tepki çekmiş. Fakat Gangnam Style ile başlayan etki bugünlere kadar gelmiş. Bugün ise Kore kültürü ülkesine her yıl 20 milyar dolardan fazla kazandırıyor. 

Chaby videosunda, 'müstehcenlik' gerekçesi ile haklarında soruşturma açılan Manifest grubuna ve 'kültür, sanat boş iş' söylemlerine değindi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
