Tüm Dünyayı Etkisi Altına Aldı: K-Pop Kültürü Güney Kore'ye Ne Kadar Kazandırıyor?

Güney Kore kültürü son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına aldı bildiğiniz üzere. K-pop grupları ile başlayan bu furya dizi ve filmlerle devam etti. “Hallyu” yani Kore Dalgası olarak adlandırılan bu kültürel akım, müzikten modaya, yemek kültüründen dil öğrenmeye kadar pek çok alanda etkisini gösterdi. Öyle ki pek çok kişi Korece öğrenmeye çalışırken, Kore yemekleri market raflarında yerini almaya başladı.

Uzun süredir ülkemizde yaşayan Chaby Han, bu kültürün ülkesine ne kadar kazandırdığını, süreci en başından ele alarak tek tek anlattı.