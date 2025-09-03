onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
“I’m Not Turkish But…” Akımına Katılan Amerikalı Şarkıcı Lena Dedublüman'ın 'Belki' Şarkısıyla Büyüledi

“I’m Not Turkish But…” Akımına Katılan Amerikalı Şarkıcı Lena Dedublüman'ın 'Belki' Şarkısıyla Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2025 - 08:35 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 08:37

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada her dönem yeni bir akımla karşılaşıyoruz. Her biri de kısa sürede viral oluyor. Bu sefer yabancılar, bizim ile ilgili bir akım başlattı ve bir bir süredir akıma katılamadan sadece izliyoruz. Bu akımla farklı ülkelerden insanlar, Türkçe şarkıları sadece duydukları kadarıyla seslendirmeye çalışıyor. Ortaya ise birbirinden komik görüntüler çıkıyor.

Amerikalı şarkıcı Lena da “I’m not Turkish but…” akımına katıldı ve Dedublüman’ın Belki şarkısını seslendirdi. Genç şarkıcının performansı beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"İlk defa Türkçe şarkı söyledim, Türkçem yok ama yorumlarınız sayesinde öğrenmeye çok merak sardım."

"İlk defa Türkçe şarkı söyledim, Türkçem yok ama yorumlarınız sayesinde öğrenmeye çok merak sardım."

Lena'nın performansı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Türklerden kendisine pek çok olumlu yorum gelince, bu ilgiye kayıtsız kalamadı ve farklı Türkçe şarkılar da seslendirmek istediğini dile getirdi. Peki siz bu performansı nasıl buldunuz?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın