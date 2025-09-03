“I’m Not Turkish But…” Akımına Katılan Amerikalı Şarkıcı Lena Dedublüman'ın 'Belki' Şarkısıyla Büyüledi

Sosyal medyada her dönem yeni bir akımla karşılaşıyoruz. Her biri de kısa sürede viral oluyor. Bu sefer yabancılar, bizim ile ilgili bir akım başlattı ve bir bir süredir akıma katılamadan sadece izliyoruz. Bu akımla farklı ülkelerden insanlar, Türkçe şarkıları sadece duydukları kadarıyla seslendirmeye çalışıyor. Ortaya ise birbirinden komik görüntüler çıkıyor.
Amerikalı şarkıcı Lena da “I’m not Turkish but…” akımına katıldı ve Dedublüman’ın Belki şarkısını seslendirdi. Genç şarkıcının performansı beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"İlk defa Türkçe şarkı söyledim, Türkçem yok ama yorumlarınız sayesinde öğrenmeye çok merak sardım."
👇
