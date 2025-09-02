onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de Burnunu Yaptıran Bir Kadın Memnuniyetini Paylaştı: "Tek Pişmanlığım Daha Önce Yaptırmamış Olmam"

Türkiye'de Burnunu Yaptıran Bir Kadın Memnuniyetini Paylaştı: "Tek Pişmanlığım Daha Önce Yaptırmamış Olmam"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 10:47

İçerik Devam Ediyor

Türkiye, saç ekimi, diş ve burun estetiği (rinoplasti) alanlarında dünya çapında önemli bir merkez haline geldi bildiğiniz üzere. Son yıllarda modern tıp teknolojilerinin ve deneyimli cerrahların artması, Türkiye’yi bu alanda tercih edilen bir destinasyon haline getirdi. Hem uygun maliyetler hem de yüksek kaliteli hizmet sunulması, yurt dışından birçok hastanın Türkiye’ye gelmesini sağlıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler, hem estetik operasyonlar hem de turistik imkanlar sunarak hastaların konforlu bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyor. Bu sayede insanlar hem istekleri operasyonları geçiriyor hem de kısa süreli tatil yapma imkanı buluyor. 

Türkiye'de burun estetiği yaptıran bir kadın, memnuniyetini paylaştı. Daha önce yaptırmadığı için pişman olduğunu söyleyen kadının değişimi beğeni topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@betsyyy_a/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Tek pişmanlığım daha önce yaptırmamış olmam."

"Tek pişmanlığım daha önce yaptırmamış olmam."

Burun estetiği, son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik operasyonlardan biri. İnsanların dış görünüşlerine verdikleri önem arttıkça, burun şeklini değiştirme talebi de arttı. Bu operasyon, sadece fiziksel görünümü değil, kişinin özgüvenini ve sosyal yaşamını da önemli ölçüde etkileyebiliyor. Küçük bir dokunuş bile yüzün genel ifadesini değiştirerek kişinin tamamen farklı bir imaj kazanmasını sağlayabiliyor. Bu nedenle burun estetiği, estetik kaygılar kadar psikolojik etkileri nedeniyle de dikkatle değerlendirilmesi gereken bir uygulama. Ülkemiz ise bu alanda muazzam işlere imza atıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın