Bir Türk ile Evlenen Rus İçerik Üreticisi Rusya'da ve Türkiye'de "Çocuk Yetiştirme" Meselesini Kıyasladı

06.09.2025 - 22:13

Her ülkenin çocuk yetiştirme tarzı, kültürel değerler, gelenekler, ekonomik koşullar ve toplumsal beklentilerden etkilenerek farklılık gösterir. Eğitim anlayışı, disiplin yöntemleri, çocuklara verilen sorumluluklar ve hatta oyun kültürü bile ülkeden ülkeye değişir. Bu farklılıklar, hem çocukların kişilik gelişiminde hem de toplumsal düzenin şekillenmesinde önemli rol oynar. Sonuç olarak, her ülkenin çocuk yetiştirme tarzı kendi kültürel kimliğinin bir yansımasıdır.

Bir Türk ile evlenen 'anyakurtini' isimli Rus içerik üreticisi, Türklerin ve Rusların çocuk yetiştirme tarzını kıyasladı. Peki sizce en doğru yaklaşım hangisi?

Buradan izleyebilirsiniz;

Biririnden tamamen farklı iki ülke.

Rusya’da çocuklara küçük yaşta sorumluluk verilmesi, onların hem hayata daha erken hazırlanmasını hem de özgüven kazanmasını sağlar. Örneğin, ev işlerinde görev almak, kendi eşyalarını düzenlemek ya da erken yaşta toplumsal kurallara uymayı öğrenmek, çocukların birey olduklarını hissetmelerine katkıda bulunur. Bizim ülkemizde ise çocuklara çoğu zaman birey olma fırsatı tanınmaz; kararlar genellikle aileler tarafından alınır ve çocukların kendi tercihlerini yapmasına pek izin verilmez. Bu durum, onların bağımsızlık duygusunu geliştirmesini engelleyebilir ve ilerleyen yaşlarda kendi başlarına karar almakta zorlanmalarına yol açabilir. Yani iki toplum arasındaki bu fark, çocukların yetişkinlik dönemindeki özgüven ve sorumluluk bilinci üzerinde doğrudan etkilidir.

