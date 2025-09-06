Bir Türk ile Evlenen Rus İçerik Üreticisi Rusya'da ve Türkiye'de "Çocuk Yetiştirme" Meselesini Kıyasladı

Her ülkenin çocuk yetiştirme tarzı, kültürel değerler, gelenekler, ekonomik koşullar ve toplumsal beklentilerden etkilenerek farklılık gösterir. Eğitim anlayışı, disiplin yöntemleri, çocuklara verilen sorumluluklar ve hatta oyun kültürü bile ülkeden ülkeye değişir. Bu farklılıklar, hem çocukların kişilik gelişiminde hem de toplumsal düzenin şekillenmesinde önemli rol oynar. Sonuç olarak, her ülkenin çocuk yetiştirme tarzı kendi kültürel kimliğinin bir yansımasıdır.
Bir Türk ile evlenen 'anyakurtini' isimli Rus içerik üreticisi, Türklerin ve Rusların çocuk yetiştirme tarzını kıyasladı. Peki sizce en doğru yaklaşım hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Biririnden tamamen farklı iki ülke.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın