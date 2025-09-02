onedio
"Dilara"lar Toplanın: İsminiz Almanya'da Z Kuşağının Jargonuna Girdi

"Dilara"lar Toplanın: İsminiz Almanya'da Z Kuşağının Jargonuna Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2025 - 13:52

Almanya'da yoğun bir Türk nüfusu var bildiğiniz üzere. Bu durum, Almanların Türk kültürüne ve yaşam tarzına aşina olmalarına yol açtı haliyle. Türklerin Almanya'daki varlıkları, Alman toplumunda Türk kültürünün etkisini ve hakimiyetini artırdı. Bu durum, Almanya'nın sosyo-kültürel yapısını şekillendirdi bile diyebiliriz. 

Almanya'da Dilara ismi gençler arasında yeni bir anlam ifade etmeye ve kullanılmaya başlandı. İngilizce'de Karen ismi, huysuz ve tat kaçıran insanlar için kullanılıyordu hatırlarsanız. Dilara da Almanya'da 'Zengin ve pahalı arabalardan etkilenen kız' anlamında kullanılıyormuş. Bu haber Dilaraları oldukça kızdırdı haliyle.

Buradan izleyebilirsiniz;

Türkiye’de yaklaşık 65.407 Dilara var.

Almanya’da ise geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmaya göre 245 kişide kullanılmış. “Dilara” ismi Farsça kökenli, anlamı ise “gönül alan, kalpleri okşayan, sevindiren”. “Dil” sözcüğü gönül, kalp anlamına gelirken; “ârâ” süsleyen, hoş eden anlamına geliyor. Peki Dilaralar bu konuda ne düşünüyor? Yorumlarda buluşalım.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
