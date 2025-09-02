onedio
Bunlar Nasıl Fiyatlar? İstanbul Boğazı'nda Bulunan Düğün Mekanlarının Ortalama Fiyatları Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
02.09.2025 - 11:58

Günümüzde düğünlerin maliyeti giderek artıyor ve bu durum pek çok çift için büyük bir yük haline geliyor. Mekan kiralarından gelinlik ve damatlık fiyatlarına, davetiye ve dekorasyondan ikramlara kadar her kalem neredeyse her yıl daha yüksek rakamlara ulaşırken, sosyal medya ve çevresel baskılar da çiftleri daha gösterişli organizasyonlar yapmaya itiyor. Sonuç olarak, evlilik hayali kuran gençler, bütçelerini aşmamak için ya küçük çaplı törenler planlamak zorunda kalıyor ya da düğünlerini ertelemek gibi seçeneklere yöneliyor. Peki İstanbul'un lüks mekanlarının fiyatları nasıl?

Bir içerik üreticisi, İstanbul Boğazı'nda yapılan düğün organizasyonlarının ortalama fiyatını paylaştı. Ortaya çıkan sonuç dudak uçuklattı.

Dünyanın en güzel manzarasına karşı düğün.

İstanbul Boğazı, eşsiz doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dünyanın en etkileyici manzaralarından birine sahip. Yalılar, köprüler ve tarihi yapılar ile masmavi denizin yan yana görüntüsü, tabloları aratmıyor. Doğal olarak burada düğün yapmak da elbette maliyetli. Fakat Euro bazında düşününce fiyat pek çok kişiye normal geldi. Peki siz bu fiyatları nasıl buldunuz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
