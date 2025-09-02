Bunlar Nasıl Fiyatlar? İstanbul Boğazı'nda Bulunan Düğün Mekanlarının Ortalama Fiyatları Paylaşıldı

Günümüzde düğünlerin maliyeti giderek artıyor ve bu durum pek çok çift için büyük bir yük haline geliyor. Mekan kiralarından gelinlik ve damatlık fiyatlarına, davetiye ve dekorasyondan ikramlara kadar her kalem neredeyse her yıl daha yüksek rakamlara ulaşırken, sosyal medya ve çevresel baskılar da çiftleri daha gösterişli organizasyonlar yapmaya itiyor. Sonuç olarak, evlilik hayali kuran gençler, bütçelerini aşmamak için ya küçük çaplı törenler planlamak zorunda kalıyor ya da düğünlerini ertelemek gibi seçeneklere yöneliyor. Peki İstanbul'un lüks mekanlarının fiyatları nasıl?

Bir içerik üreticisi, İstanbul Boğazı'nda yapılan düğün organizasyonlarının ortalama fiyatını paylaştı. Ortaya çıkan sonuç dudak uçuklattı.