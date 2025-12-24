onedio
Bir Laboratuvar Çalışanı İdrar Testinin Yanlış Verilmesine İsyan Etti: Doğru İdrar Testi Nasıl Verilir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.12.2025 - 10:05

Hastanede idrar testi gibi kendi başımıza halletmemiz gereken testler bazen karmaşık bir süreç olabiliyor. Hastanelerdeki yoğunluk sebebiyle merak ettiğimiz soruları sorma fırsatı da bulamayabiliyoruz. Bu durumda, süreci kendi başımıza yönetmek durumunda kalıyoruz. Ortaya ise daha kaotik bir durum çıkabiliyor. Bu sağlık çalışanlarının da işini zorlaştırıyor. 

Bir sağlık çalışanı, idrar testi kutusunun nasıl kullanılması gerektiğini adım adım anlattı. “Umarım bunu 80 milyon insan görür de nasıl idrar tahlili vereceğini artık anlar.” diyen kadın yaşanan kaosa isyan etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

İdrar testi nasıl verilir? Vakumlu idrar tüpleri nasıl kullanılır?

  • Size verilen idrar kabının kapağını açın ve içine idrarınızı yapın. Kapağı tekrar sıkıca kapatın.

  • İdrar kaplarının kapağında genellikle küçük bir delik ve bu deliğin içinde korumalı bir iğne ucu bulunur. Bu mekanizma, tüpün içine idrarın otomatik olarak çekilmesini sağlar.

  • Sarı kapaklı (veya vakumlu) idrar tüpünü, kapağındaki delikli bölüme baş aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

  • Tüpü hafifçe aşağı doğru bastırdığınızda, vakum devreye girecek ve idrar kendiliğinden tüpün içine dolacaktır. Tüp dolana kadar bekleyin ve sonra çekin.

  • Tüpün dışı temiz kalacağı için peçeteye sarmanıza gerek yoktur. Sadece idrar dolu tüpü görevliye teslim etmeniz yeterlidir. Kalan idrarı ve boş kabı tuvaletteki uygun çöp kutusuna atabilirsiniz.

