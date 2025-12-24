Bir Laboratuvar Çalışanı İdrar Testinin Yanlış Verilmesine İsyan Etti: Doğru İdrar Testi Nasıl Verilir?

Hastanede idrar testi gibi kendi başımıza halletmemiz gereken testler bazen karmaşık bir süreç olabiliyor. Hastanelerdeki yoğunluk sebebiyle merak ettiğimiz soruları sorma fırsatı da bulamayabiliyoruz. Bu durumda, süreci kendi başımıza yönetmek durumunda kalıyoruz. Ortaya ise daha kaotik bir durum çıkabiliyor. Bu sağlık çalışanlarının da işini zorlaştırıyor.

Bir sağlık çalışanı, idrar testi kutusunun nasıl kullanılması gerektiğini adım adım anlattı. “Umarım bunu 80 milyon insan görür de nasıl idrar tahlili vereceğini artık anlar.” diyen kadın yaşanan kaosa isyan etti.