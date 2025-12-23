onedio
İçerde Kaç Dakika Kaldığınız Yazıyor: Çin'de Bulunan Gereksiz Derecede Teknolojik Umumi Tuvalet

Pelin Yelda Göktepe
23.12.2025 - 11:28

Çin, Japonya, Kore gibi ülkeler teknolojiyi hayatlarının merkezi yapmış durumda. Teknolojiyi günlük yaşamın her alanına entegre ederek, günlük yaşamı kolaylaştıracak adımlar atıyorlar. Hatta bu ülkelerde teknolojinin nerede karşımıza çıkacağını bilemiyoruz bile. Tuvaletler de dahil...

Çin'de kabinlerin dolu olup olmadığını, hatta içerdeki kişinin kaç dakikadır içerde olduğunu gösteren tuvaletler viral oldu. Fakat tuvaletler bazılarına rahatsız edici geldi.

Kaynak: https://x.com/bpthaber/status/2002742...
Buradan izleyebilirsiniz;

Kullanışlı mı rahatsız edici mi?

Umumi tuvaletler, birçok kişi için pek çok açıdan oldukça kaotik. Hem hijyen koşullarının yetersizliği hem kalabalık sebebiyle ortaya çıkan kaos, birçok insanı oldukça zorluyor. Bu tuvaletleri kullanma konusunda çekinceleri bulunan insanlar bazen dışarda hiç tuvalete gitmeden eve dönüyor ve planlarını da buna göre yapıyor. Bu yüzden bu tarz düzenli işleyen tuvaletler aslında pek çok kişinin işini kolaylaştırabilir. Fakat yine de içerde kalınan sürenin görünmesi, bazılarına rahatsız edici geldi.

