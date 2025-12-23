İçerde Kaç Dakika Kaldığınız Yazıyor: Çin'de Bulunan Gereksiz Derecede Teknolojik Umumi Tuvalet

Çin, Japonya, Kore gibi ülkeler teknolojiyi hayatlarının merkezi yapmış durumda. Teknolojiyi günlük yaşamın her alanına entegre ederek, günlük yaşamı kolaylaştıracak adımlar atıyorlar. Hatta bu ülkelerde teknolojinin nerede karşımıza çıkacağını bilemiyoruz bile. Tuvaletler de dahil...

Çin'de kabinlerin dolu olup olmadığını, hatta içerdeki kişinin kaç dakikadır içerde olduğunu gösteren tuvaletler viral oldu. Fakat tuvaletler bazılarına rahatsız edici geldi.