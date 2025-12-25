İlişki Testi: Evleneceğin Kişi Nereli Olacak?
Aşk bazen bir bakışta başlar, bazen de aynı sokakta büyümüş olmanın verdiği tanıdıklıkla… Peki senin hikayenin coğrafyası neresi? Kalbin hangi şehre doğru yol alıyor? Alışkanlıkların, ilişkilere bakışın ve hayattan beklentilerin evleneceğin kişinin nereli olacağını fısıldıyor olabilir. Cevapları içgüdülerinle ver, gerisini biz çözelim!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkide senin için en önemli şey ne?
4. Hafta sonu planın genelde nasıl olur?
5. Tartışma anında nasıl birisin?
6. Yaşamak istediğin yer nasıl?
7. Aile kavramı senin için ne ifade ediyor?
8. Partnerinin seni nasıl biri olarak tanımlamasını isterdin?
9. Aşkta risk almaya bakışın nasıl?
10. Kalabalık bir ortamda sen…
Senin evleneceğin kişi İstanbullu olacak!
Senin evleneceğin kişi İzmirli olacak!
Senin evleneceğin kişi Ankaralı olacak!
Senin evleneceğin kişi Trabzolu olacak!
