Hangi Ünlüyle Mükemmel Bir İlişki Yaşarsın?

Sen özgürlüğüne düşkün, güçlü ama cool bir aşk enerjisine sahipsin. Fazla sorgulayan, hesap yapan ilişkiler sana göre değil. Çağatay Ulusoy’la ilişkin; tutkulu ama baskısız, yoğun ama boğmayan bir denge üzerine kurulu olurdu. İki taraf da kendi alanını korurken aradaki çekim hiç kaybolmaz. Bu ilişki sana “yan yana ama özgür” olmanın ne kadar çekici olduğunu gösterirdi.