Hangi Ünlüyle Mükemmel Bir İlişki Yaşarsın?

Hangi Ünlüyle Mükemmel Bir İlişki Yaşarsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 09:09

Aşk bazen bir tesadüf, bazen de aynı ritimde atan iki kalbin işi. Peki senin ritmin hangi ünlünün kalbiyle uyum yakalıyor? Bu testte vereceğin cevaplar; ilişkiye bakışını, duygusal reflekslerini ve hayattan ne beklediğini ele veriyor. Sonunda ise “işte bu!” dedirtecek o ünlü karşına çıkıyor. 

Hazırsan başlıyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkide seni en çok ne etkiler?

4. Partnerinle bir akşam planı yapacaksınız, hangisi sana daha cazip?

5. Tartışma çıktığında sen genelde ne yaparsın?

6. Aşk senin için daha çok ne demek?

7. Partnerinin hangi özelliği olmazsa olmaz?

8. Sosyal medyada ilişkinizi nasıl yaşarsınız?

9. Hayatında ani değişiklikler olduğunda…

10. Seni kıskanan bir partner hakkında ne düşünürsün?

Sen Ulaş Tuna Astepe'yle mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen Ulaş Tuna Astepe'yle mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen ilişkide derinlik, duygusal yoğunluk ve gerçeklik arıyorsun. Yüzeysel bağlar sana göre değil; hissetmek, anlamak ve anlaşılmak istiyorsun. Ulaş Tuna Astepe’yle yaşayacağın ilişki; az konuşulan ama çok hissedilen, sessiz ama güçlü bir bağ olurdu. Birlikteyken kelimelere pek ihtiyaç duyulmaz, bakışlar bile yeterli olur. Bu ilişki sana “güvendeyim” hissini verirken aynı zamanda iç dünyanı da besler.

Sen Çağatay Ulusoy'la mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen Çağatay Ulusoy'la mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen özgürlüğüne düşkün, güçlü ama cool bir aşk enerjisine sahipsin. Fazla sorgulayan, hesap yapan ilişkiler sana göre değil. Çağatay Ulusoy’la ilişkin; tutkulu ama baskısız, yoğun ama boğmayan bir denge üzerine kurulu olurdu. İki taraf da kendi alanını korurken aradaki çekim hiç kaybolmaz. Bu ilişki sana “yan yana ama özgür” olmanın ne kadar çekici olduğunu gösterirdi.

Sen Burçin Terzioğlu'yla mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen Burçin Terzioğlu'yla mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen duygusal zekası yüksek, empati kurabilen ve ilişkide dengeyi bilen birisin. Drama değil, anlayış seni etkiler. Burçin Terzioğlu’yla yaşayacağın ilişki; sakin, olgun ve şefkatli bir birliktelik olurdu. Tartışmalar bile yormaz, aksine yakınlaştırır. Bu ilişki sana “anlaşılıyorum ve kabul ediliyorum” duygusunu derinden hissettirir.

Sen Seda Bakan'la mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen Seda Bakan'la mükemmel bir ilişki yaşarsın!

Sen aşkı ne çok ciddiye alıp yorulmak istiyorsun ne de tamamen hafife almak. Eğlence, samimiyet ve sıcaklık senin için kilit noktalar. Seda Bakan’la ilişkin; bol kahkahalı, doğal ve içten olurdu. Birlikteyken hayat daha hafif, sorunlar daha çözülebilir görünür. Bu ilişki sana hem sevgili hem de en yakın arkadaş hissi yaşatırdı.

