Hangi Özelliğin Yüzünden Sevgilin Olmuyor?
“Doğru insan henüz karşıma çıkmadı” demek bazen gerçeğin sadece yarısıdır. Diğer yarısında ise fark etmeden sergilediğimiz bazı davranışlar saklanır. Fazla güçlü durmak, aşırı seçici olmak ya da duvarları biraz fazla yükseltmek… Bu test, ilişkilerde seni geri planda bırakan özelliği eğlenceli ama net sorularla ortaya çıkarıyor. Hazırsan kendine dürüst olma zamanı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hoşlandığın biri sana geç cevap verdiğinde ilk tepkin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir ilişkide en çok ne seni zorlar?
3. Sana biri ilgi gösterdiğinde genelde ne yaparsın?
4. Eski ilişkilerinin ortak noktası sence ne?
5. İlk buluşmada seni en çok ne soğutur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birinin sana bağlanmaya başladığını hissettiğinde…
7. Aşk senin için hangisi?
8. Tartışma anında nasıl davranırsın?
9. Flört sürecinde seni en iyi anlatan cümle?
10. Bir ilişkide fedakarlık senin için…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen aşırı mesafeli olduğun için sevgilin olmuyor!
Senin güven problemlerin olduğu için sevgilin olmuyor!
Sen aşırı seçici olduğun için sevgilin olmuyor!
Sen aşırı kontrolcü olduğun için sevgilin olmuyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın