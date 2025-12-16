onedio
Hangi Özelliğin Yüzünden Sevgilin Olmuyor?

İnci Döşer
16.12.2025 - 17:01

“Doğru insan henüz karşıma çıkmadı” demek bazen gerçeğin sadece yarısıdır. Diğer yarısında ise fark etmeden sergilediğimiz bazı davranışlar saklanır. Fazla güçlü durmak, aşırı seçici olmak ya da duvarları biraz fazla yükseltmek… Bu test, ilişkilerde seni geri planda bırakan özelliği eğlenceli ama net sorularla ortaya çıkarıyor. Hazırsan kendine dürüst olma zamanı.

1. Hoşlandığın biri sana geç cevap verdiğinde ilk tepkin ne olur?

2. Bir ilişkide en çok ne seni zorlar?

3. Sana biri ilgi gösterdiğinde genelde ne yaparsın?

4. Eski ilişkilerinin ortak noktası sence ne?

5. İlk buluşmada seni en çok ne soğutur?

6. Birinin sana bağlanmaya başladığını hissettiğinde…

7. Aşk senin için hangisi?

8. Tartışma anında nasıl davranırsın?

9. Flört sürecinde seni en iyi anlatan cümle?

10. Bir ilişkide fedakarlık senin için…

Sen aşırı mesafeli olduğun için sevgilin olmuyor!

Bir çelik zırh gibi sert, çözülmesi zor bir karakterin var. Bu durum seni bir yandan güçlü ve gizemli kılıyor, diğer yandan ise insanlara karşı ulaşılamaz bir hava veriyor. Bu gizemli ve ulaşılmaz hava, insanları ilk başta etkileyebilse de, seni daha yakından tanıma fırsatı bulamadan pes edip vazgeçebiliyorlar. Duygularını saklama eğilimin var. Bu, kendini koruma mekanizman gibi görünse de, aslında potansiyel ilişkileri kurma ihtimalini azaltıyor. Duygularını göstermekten çekinme, çünkü bu seni daha erişilebilir ve anlaşılır kılacak. Biraz daha yumuşamayı, duygularını göstermeyi denemelisin. Her şeyi kontrol etme ihtiyacını bir kenara bırakıp, hayatın akışına kendini bırakmayı öğrenmelisin. Bu, ilişkiler konusunda kapıları aralamanı sağlayacak ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulmanı kolaylaştıracak. Unutma, hayat bir denge oyunu ve her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, bazen sadece olacakları kabullenmek ve akışına bırakmak gerekiyor. Bu, seni daha mutlu ve huzurlu bir insan yapacak ve ilişkilerinde de daha başarılı olmanı sağlayacak.

Senin güven problemlerin olduğu için sevgilin olmuyor!

Geçmişin seni bir dizi hayal kırıklığına uğrattı ve bu da seni doğal olarak daha temkinli biri haline getirdi. Ancak, bu temkinlilik bazen aşırıya kaçabiliyor ve bu durum, ilişkilerinin daha başlamadan tükenmesine neden oluyor. Karşındaki kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun, içinde bir şüphe tohumu filizleniyor ve bu da ilişkinin ilerlemesini engelliyor. Güvenmek, kuşkusuz riskli bir durum. Ancak, hiç kimseye güvenmemenin sonucu da genellikle yalnızlık oluyor. Bu noktada, kendini bir denge arayışı içinde bulabilirsin. Evet, geçmişte yaşadıkların aklında ve kalbinde iz bıraktı ama bu, herkesi aynı kefeye koymak anlamına gelmiyor. Geçmişinle herkesi cezalandırdığında, aslında en çok kendini cezalandırıyorsun. Ancak, bu durumu değiştirmek senin elinde. Kendine ve karşındakilere bir şans vermek, belki de işleri farklı bir boyuta taşıyabilir. Unutma, her yeni başlangıç, geçmişin gölgesinden sıyrılma fırsatıdır.

Sen aşırı seçici olduğun için sevgilin olmuyor!

Hayatın her alanında olduğu gibi ilişkilerde de standartlarımızın yüksek olması genellikle olumlu bir durum olarak kabul edilir. Bu, kaliteli ve tatmin edici bir yaşam arzumuzun bir yansımasıdır. Ancak, bazen bu durumun bizi eleştirel bir noktaya taşıdığını fark etmeyebiliriz. Her detayı inceleyerek, küçük kusurları büyütebilir, hatta bazen potansiyeli olan kişileri bile göz ardı edebiliriz. Bu, seçeneklerimizi hızla tüketerek, belki de hayatımızın aşkını kaçırmamıza yol açabilir. Unutmayalım ki, mükemmellik diye bir şey yoktur. Her insanın kendi içinde kusurları ve eksiklikleri vardır. Ancak, bu kusurlara rağmen bize doğru hissettiren, kalbimizde özel bir yer açan insanlar vardır. Bu yüzden belki de biraz daha geniş bir perspektiften bakarak, mükemmel olmayan ama bize doğru hissettiren insanlara bir şans vermek gerekiyor. Sonuçta, biraz alan açmak ve daha esnek olmak, hayatımıza beklenmedik şekillerde katkıda bulunabilir. Belki de sandığımızdan çok daha fazlasını getirebilir. Bu, yeni ve heyecan verici deneyimlere kapı açabilir, belki de hayatımızın aşkıyla tanışmamızı sağlayabilir. Bu yüzden, biraz daha geniş bir perspektiften bakmayı ve mükemmel olmayan ama bize doğru hissettiren insanlara bir şans vermeyi denemekte fayda var.

Sen aşırı kontrolcü olduğun için sevgilin olmuyor!

Aşk hayatında her şeyi kontrol altında tutmak, her adımı önceden bilmek ve sürprizlere kapalı olmak senin için bir güven meselesi olabilir. Belki de bu, senin için bir rahatlama yöntemi, belki de bir savunma mekanizması. Ancak unutma ki, aşkın da biraz belirsizliğe, biraz da spontanlığa ihtiyacı var. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığında, karşı tarafı baskı altında hissettirebilir ve bu durum ilişkinin doğal akışını bozabilir. İlişkideki dengeyi sağlamak adına, bazen kontrolü bırakmayı da öğrenmelisin. Bu, hem senin hem de partnerin için bir rahatlama sağlayacaktır. Bir ilişkide her şeyi kontrol etmek istemenin, aslında bir güvende hissetme ihtiyacından kaynaklandığını biliyoruz. Ancak unutma ki, aşkın doğası gereği, belirsizliklerle dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta her daim kontrol sahibi olmak yerine, bazen akışına bırakmak ve sürprizlere açık olmak, hem senin hem de partnerin için çok daha keyifli ve heyecan verici olabilir. Sonuç olarak, aşkta kontrolü biraz bırakmayı denemek, hem senin hem de partnerin için ilişkinin daha doğal ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir. Bu sayede, ilişkinin tadını çıkarabilir ve belki de hiç beklemediğin güzelliklerle karşılaşabilirsin.

