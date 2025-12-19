onedio
Sen Sağlıklı İlişki İnsanı mısın, Toksik İlişki mi?

Sen Sağlıklı İlişki İnsanı mısın, Toksik İlişki mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 14:01

İlişkiler bazen huzurlu bir alan, bazen de duygusal bir lunapark olabilir. Peki sen bir ilişkide denge mi getiriyorsun, yoksa fark etmeden kaosu mu büyütüyorsun?

Hadi teste!

1. Partnerin bir konuda seni eleştirdiğinde…

2. Tartışma sırasında sen genelde…

3. Partnerinin özel alanı senin için…

4. Kıskançlık konusunda hangisi sana yakın?

5. İlişkide sınırlar…

6. Partnerinle sorun yaşadığında…

7. Bir ilişkide en çok ne seni tetikler?

8. Partnerin senden rahatsız olduğu bir davranışı söylediğinde…

9. İlişkide sorumluluk almak senin için…

10. Tartışma sonrası…

Sen sağlıklı ilişki insanısın!

Sen ilişkide denge, saygı ve iletişim getiren taraftasın. Duygularını bastırmadan ama karşı tarafı da ezmeden ifade edebiliyorsun. Sınırların var ve bunları savunurken suçluluk hissetmiyorsun. Seninle ilişki yaşamak; huzurlu, güvenli ve geliştirici bir deneyim. Her şey mükemmel olmasa da sorunların içinden birlikte çıkılabileceğine inanıyorsun ve bunu davranışlarınla da gösteriyorsun.

Sen sağlıklı ilişkiye daha yakınsın!

Bazen duyguların seni zorlasa da niyetin temiz. Tartışmalarda iniş çıkışlar yaşayabiliyorsun ama farkındalığın var. Nerede durman gerektiğini çoğu zaman biliyorsun, sadece uygulamakta zorlanıyorsun. Doğru kişi ve doğru iletişimle çok daha sağlıklı bir ilişki kurabilecek potansiyele sahipsin. Küçük dokunuşlarla büyük değişimler mümkün.

Sen toksik ilişkiye yakınsın!

İlişkiler senin için çoğu zaman yorucu ve tetikleyici olabiliyor. Kontrol, kıskançlık ya da savunma mekanizmaları devreye girdiğinde denge bozuluyor. Bu bilinçli bir kötülük değil; daha çok öğrenilmiş tepkiler. Farkındalık kazandığında ve sınır çalıştığında, bu döngüyü kırman mümkün. Aksi halde aynı senaryo farklı kişilerle tekrar edebilir.

Sen toksik ilişki insanısın!

Sen ilişkide farkında olmadan zarar veren bir role kayabiliyorsun. Duygularını yönetmekte zorlandığında manipülasyon, baskı ya da kaçınma devreye giriyor. Bu hem seni hem karşı tarafı yıpratıyor. Ama bu sonuç bir etiket değil; bir uyarı. Kendinle yüzleştiğinde, destek aldığında ve sorumluluk kabul ettiğinde çok daha sağlıklı bir ilişki dinamiği kurabilirsin.

