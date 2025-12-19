Sen Sağlıklı İlişki İnsanı mısın, Toksik İlişki mi?

Sen ilişkide farkında olmadan zarar veren bir role kayabiliyorsun. Duygularını yönetmekte zorlandığında manipülasyon, baskı ya da kaçınma devreye giriyor. Bu hem seni hem karşı tarafı yıpratıyor. Ama bu sonuç bir etiket değil; bir uyarı. Kendinle yüzleştiğinde, destek aldığında ve sorumluluk kabul ettiğinde çok daha sağlıklı bir ilişki dinamiği kurabilirsin.