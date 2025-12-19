Sen Sağlıklı İlişki İnsanı mısın, Toksik İlişki mi?
İlişkiler bazen huzurlu bir alan, bazen de duygusal bir lunapark olabilir. Peki sen bir ilişkide denge mi getiriyorsun, yoksa fark etmeden kaosu mu büyütüyorsun?
Hadi teste!
1. Partnerin bir konuda seni eleştirdiğinde…
2. Tartışma sırasında sen genelde…
3. Partnerinin özel alanı senin için…
4. Kıskançlık konusunda hangisi sana yakın?
5. İlişkide sınırlar…
6. Partnerinle sorun yaşadığında…
7. Bir ilişkide en çok ne seni tetikler?
8. Partnerin senden rahatsız olduğu bir davranışı söylediğinde…
9. İlişkide sorumluluk almak senin için…
10. Tartışma sonrası…
Sen sağlıklı ilişki insanısın!
Sen sağlıklı ilişkiye daha yakınsın!
Sen toksik ilişkiye yakınsın!
Sen toksik ilişki insanısın!
