Sen Hangi Kış Meyvesisin?
Kış meyveleri gibisin aslında… Kimi dışı sert ama içi sürprizli, kimi her ortama neşe katar, kimi sessiz sedasız derin izler bırakır. Soğuk havada ortaya çıkan bu meyveler, tıpkı insanlar gibi farklı ruh halleri ve karakterler taşır. Bu testte verdiğin cevaplara göre hangi kış meyvesi olduğun ortaya çıkıyor.
1. Soğuk ve gri bir günde seni en çok ne toparlar?
2. Yeni tanıştığın insanlar seni ilk nasıl tanımlar?
3. Bir problemle karşılaştığında ilk refleksin ne olur?
4. Sosyal ortamlarda hangi roldesin?
5. Kış senin için ne demek?
6. Bir eleştiri aldığında nasıl hissedersin?
7. İnsanların sende en çok sevdiği özellik ne?
8. Zor bir dönemde seni ayakta tutan şey nedir?
9. Bir ortamda seni en çok ne rahatsız eder?
10. Aşk konusunda hangisi sana daha yakın?
Sen narsın!
Sen mandalinasın!
Sen ayvasın!
Sen portakalsın!
