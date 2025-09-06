"Psikolojisine Güvenmeyen Gitmesin": Türk Bir Gezgin Nepal'de Ölülerin Yakılma Anını Paylaştı

Her ülkenin kendine has cenaze kültürün bulunuyor. Bu durum toplumların ölüm karşısındaki bakış açılarını ve inanç sistemlerini yansıtıyor. Ölüm, evrensel bir olgu olsa da ona yüklenen anlam, yapılan ritüeller ve yas tutma biçimleri kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Bazı toplumlar ölümü bir son olarak görürken, bazıları için bu yalnızca başka bir hayata geçiş anlamına geliyor. Bu yüzden kimi yerlerde cenazeler sessizlik, yas ve hüzünle anılırken; kimi kültürlerde ise renkli kıyafetler, müzikler ve kutlamayı andıran törenler yapılıyor. Bu çeşitlilik, insanların ölümle baş etme yöntemlerinin kültürel değerler, dini inançlar ve toplumsal yapıyla şekillendiğinin bir göstergesi.

'buketkarakurt1' isimli içerik üreticisi Nepal'de ölülerin yakıldığı anları paylaştı. O anlar izleyenleri ekran başında bile ürpertmeye yetti.