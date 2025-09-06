onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Psikolojisine Güvenmeyen Gitmesin": Türk Bir Gezgin Nepal'de Ölülerin Yakılma Anını Paylaştı

"Psikolojisine Güvenmeyen Gitmesin": Türk Bir Gezgin Nepal'de Ölülerin Yakılma Anını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2025 - 16:54

İçerik Devam Ediyor

Her ülkenin kendine has cenaze kültürün bulunuyor. Bu durum toplumların ölüm karşısındaki bakış açılarını ve inanç sistemlerini yansıtıyor. Ölüm, evrensel bir olgu olsa da ona yüklenen anlam, yapılan ritüeller ve yas tutma biçimleri kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Bazı toplumlar ölümü bir son olarak görürken, bazıları için bu yalnızca başka bir hayata geçiş anlamına geliyor. Bu yüzden kimi yerlerde cenazeler sessizlik, yas ve hüzünle anılırken; kimi kültürlerde ise renkli kıyafetler, müzikler ve kutlamayı andıran törenler yapılıyor. Bu çeşitlilik, insanların ölümle baş etme yöntemlerinin kültürel değerler, dini inançlar ve toplumsal yapıyla şekillendiğinin bir göstergesi.

'buketkarakurt1' isimli içerik üreticisi Nepal'de ölülerin yakıldığı anları paylaştı. O anlar izleyenleri ekran başında bile ürpertmeye yetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIZAFX...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ölüleri yakma geleneği, yani kremasyon, dünyanın farklı bölgelerinde farklı sebeplerle uygulanıyor.

Ölüleri yakma geleneği, yani kremasyon, dünyanın farklı bölgelerinde farklı sebeplerle uygulanıyor.

Özellikle Hindistan, Nepal ve Güneydoğu Asya ülkelerinde Hinduizm ve Budizm’in etkisiyle, bedenin ruh için geçici bir kabuk olduğu inancından dolayı ölüler yakılıyor. Japonya’da ise hem dini inançlar hem de toprak alanının sınırlı olması nedeniyle kremasyon en yaygın cenaze yöntemidir. Batı ülkelerinde ise daha çok yer sıkıntısı, hijyen, ekonomik kolaylıklar ve bireysel tercihler nedeniyle tercih ediliyor. Bu uygulama, kimi toplumlarda ruhun özgürleşmesi ve yeniden doğuşun sembolü olarak görülürken, kimi yerlerde modern ve pratik bir çözüm olarak benimsenmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın