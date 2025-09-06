Kandil İçin Eyüpsultan’da Çocuklara Yiyecek Dağıtan Bir Kadın Zor Anlar Yaşadı

İndirim dönemlerinde ya da ücretsiz ürün dağıtımlarında yaşanan izdihamlar, artık toplum olarak neredeyse alıştığımız manzaralar hâline geldi. İnsanların yoğun bir şekilde aynı noktaya yönelmesi, sabırsızlık ve acelecilikle birleşince ortaya karmaşık ve tehlikeli görüntüler çıkabiliyor. Özellikle büyük marketler veya mağazalarda yapılan kampanyalarda, ürünlere ulaşmak için birbirini iten kalabalıklar, hem toplumsal reflekslerimizin hem de tüketim kültürünün bir yansıması. Bu durum, iyilik için yapılan bazı organizasyonlarda da kendini gösteriyor.

Bir kadın kandil için Eyüpsultan'da çocuklara abur cubur dağıtmak istedi. Fakat bir anda etrafını saran kalabalık karşısında neye uğradığını şaşıran kadın kendisini yerde buldu.