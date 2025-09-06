onedio
Kandil İçin Eyüpsultan’da Çocuklara Yiyecek Dağıtan Bir Kadın Zor Anlar Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2025 - 16:37

İndirim dönemlerinde ya da ücretsiz ürün dağıtımlarında yaşanan izdihamlar, artık toplum olarak neredeyse alıştığımız manzaralar hâline geldi. İnsanların yoğun bir şekilde aynı noktaya yönelmesi, sabırsızlık ve acelecilikle birleşince ortaya karmaşık ve tehlikeli görüntüler çıkabiliyor. Özellikle büyük marketler veya mağazalarda yapılan kampanyalarda, ürünlere ulaşmak için birbirini iten kalabalıklar, hem toplumsal reflekslerimizin hem de tüketim kültürünün bir yansıması. Bu durum, iyilik için yapılan bazı organizasyonlarda da kendini gösteriyor.

Bir kadın kandil için Eyüpsultan'da çocuklara abur cubur dağıtmak istedi. Fakat bir anda etrafını saran kalabalık karşısında neye uğradığını şaşıran kadın kendisini yerde buldu.

Peki gerçekten ihtiyaç olmasa bile ücretsiz ürünlere bu kadar ilgi gösterilmesinin sebebi ne?

İndirim ya da ücretsiz ürün dağıtımı sırasında ortaya çıkan izdihamın temelinde kıtlık algısı vardır. İnsan psikolojisi, “az bulunan şey daha değerlidir” eğilimine sahiptir. Bir ürünün sınırlı sayıda olduğu veya herkesin peşinde koştuğu bilgisi, bireylerde ürünü elde etme isteğini artırır. Bunun yanında fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) da devreye girer; insanlar, çevresindekilerin bir şey kazandığını gördüğünde geride kalmak istemez. Kalabalığın yönelimi bireylerin davranışlarını şekillendirdiği için sürü psikolojisi de izdihamların büyümesine yol açar. Kısacası, kıtlık algısı, fırsatı kaçırma korkusu ve kalabalığın etkisi birleşince, insanlar normalde göstermeyecekleri kadar yoğun bir rekabet ve sabırsızlık sergileyebiliyorlar.

