Sokak Röportajında Mikrofon Uzatılan Amca Muhabirin Şortunun Boyuna Tepki Gösterdi

Sokak Röportajında Mikrofon Uzatılan Amca Muhabirin Şortunun Boyuna Tepki Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
03.09.2025 - 12:34 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 13:28

Sokak röportajları, insanların gündelik hayatın içinde özgürce düşüncelerini ve fikirlerini paylaşabildiği bir platform. Sokak röportajları sayesinde hemen hemen her konuda birbirinden farklı görüşleri duyabiliyoruz. Bu bazen ufuk açıcı da olabiliyor. Sokak röportajları kimi zaman ilginç, beklenmedik anlara da sahne olabiliyor.

TOLER Medya isimli kanalın muhabiri, bir amcaya “Filistin-İsrail savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sormak istedi. Fakat amca soruya cevap vermek yerine muhabirin şortuna tepki verince ortaya ilginç bir diyalog çıktı. 'Senin o giydiğin uygun değil. Diz kapakların gözüküyor, şort aşağısında olmalı.' diyen amca röportajın seyrini tamamen değiştirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

