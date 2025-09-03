Okul Yardımı Yapılan Minik Kızın İsteği Yürekleri Acıttı: "Ayakkabı Yerine Kahvaltılık Getirseniz Olur mu?"

Okulların açılmasıyla birlikte okul masrafları da gündeme geldi. Pek çok aile, çocuklarının eğitim yılı için gerekli olan ihtiyaçları karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor. Kitap, defter, kırtasiye malzemeleri, okul çantası ve kıyafet gibi temel gereksinimler her yıl artan maliyetlerle aile bütçesini zorluyor. Özellikle tek gelirli veya ekonomik olarak sıkıntıda olan aileler, çocuklarının eksiksiz bir şekilde okula başlamasını sağlamakta güçlük çekiyor. Bu durum hem çocukların eğitim sürecini etkileyebiliyor hem de aileler üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturuyor.

Bir yardım derneği, minik bir kıza okul yardımında bulundu. Fakat minik kız kendi isteklerini unutup ailesi için bir istekte bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.