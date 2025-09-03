onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Okul Yardımı Yapılan Minik Kızın İsteği Yürekleri Acıttı: "Ayakkabı Yerine Kahvaltılık Getirseniz Olur mu?"

Okul Yardımı Yapılan Minik Kızın İsteği Yürekleri Acıttı: "Ayakkabı Yerine Kahvaltılık Getirseniz Olur mu?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2025 - 11:42 Son Güncelleme: 03.09.2025 - 11:46

İçerik Devam Ediyor

Okulların açılmasıyla birlikte okul masrafları da gündeme geldi. Pek çok aile, çocuklarının eğitim yılı için gerekli olan ihtiyaçları karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor. Kitap, defter, kırtasiye malzemeleri, okul çantası ve kıyafet gibi temel gereksinimler her yıl artan maliyetlerle aile bütçesini zorluyor. Özellikle tek gelirli veya ekonomik olarak sıkıntıda olan aileler, çocuklarının eksiksiz bir şekilde okula başlamasını sağlamakta güçlük çekiyor. Bu durum hem çocukların eğitim sürecini etkileyebiliyor hem de aileler üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturuyor.

Bir yardım derneği, minik bir kıza okul yardımında bulundu. Fakat minik kız kendi isteklerini unutup ailesi için bir istekte bulundu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://x.com/cocuklarusmsntr/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Abla, ayakkabı yerine kahvaltılık getirseniz olur mu?"

“Abla, ayakkabı yerine kahvaltılık getirseniz olur mu?"

Minik kız okul ihtiyaçlarına sevinmek yerine ailesini düşünerek kahvaltılık istedi. Üstelik bunun için kendisine verilen ayakkabıdan da vazgeçti. Minik kızın hem okul ihtiyaçları karşılandı hem de istediği kahvaltılıklar karşılandı. Fakat bu olay acı bir gerçeği gözler önüne serdi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın