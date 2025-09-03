Arabada Şarkı Söylediği Anları Kaydetmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kaza Anını Kaydetti

Son dönemde arabada video çekmek oldukça yaygın hale geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar özellikle sosyal medya için içerik üretirken araç kullanırken telefon ya da kamera ile video çekiyor. Hatta bunun için üretilen aparatların satışı da bir hayli arttı. Ancak bu durum hem sürücünün dikkatini dağıtıyor hem de trafikte ciddi risklere yol açıyor. Bu alışkanlık, eğlenceli görünebilir ama aslında hem sürücünün hem de trafikteki diğer insanların hayatını riske atılıyor.

Bir kadın, direksiyon başında kendisini müziğin ritmine kaptırdı. Fakat dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybedince kameraya felaketin eşiğinden döndüğü kazası yansıdı.