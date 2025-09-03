onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Arabada Şarkı Söylediği Anları Kaydetmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kaza Anını Kaydetti

Arabada Şarkı Söylediği Anları Kaydetmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndüğü Kaza Anını Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.09.2025 - 08:56

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde arabada video çekmek oldukça yaygın hale geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar özellikle sosyal medya için içerik üretirken araç kullanırken telefon ya da kamera ile video çekiyor. Hatta bunun için üretilen aparatların satışı da bir hayli arttı. Ancak bu durum hem sürücünün dikkatini dağıtıyor hem de trafikte ciddi risklere yol açıyor. Bu alışkanlık, eğlenceli görünebilir ama aslında hem sürücünün hem de trafikteki diğer insanların hayatını riske atılıyor.

Bir kadın, direksiyon başında kendisini müziğin ritmine kaptırdı. Fakat dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybedince kameraya felaketin eşiğinden döndüğü kazası yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Kazadan sonra bile gözü telefonunda.

Kazadan sonra bile gözü telefonunda.

Trafikte en ufak bir dikkatsizlik, saniyeler içinde büyük felaketlere yol açabilir. Direksiyon başında telefonla ilgilenmek, sinyal vermemek ya da hız limitini aşmak gibi küçük görünen hatalar bile kazalara, yaralanmalara hatta can kayıplarına sebep olabilir. Ayrıca dikkatsizlik yalnızca sürücüyü değil, yolcuları, yayaları ve diğer araçları da tehlikeye atar. Bu yüzden trafikte daima dikkatli olmak, kurallara uymak ve sorumluluğun sadece kendimize değil, başkalarının güvenliğine de yönelik olduğunu unutmamak gerekir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın