Bolu'da Yarım Kalan Hayalet Şatolar'dan Birinde Bir Vatandaşın Yaşamaya Başladığı Görüldü

Bolu'da Yarım Kalan Hayalet Şatolar'dan Birinde Bir Vatandaşın Yaşamaya Başladığı Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
02.09.2025 - 08:43

Bolu, Mudurnu'daki terk edilmiş şatoları mutlaka biliyorsunuzdur. Yarım kalan bir proje olsa da Türkiye’nin en ilginç ve dikkat çeken yapılarından biri haline geldi. Bu proje “Burj Al Babas” adı verilen bir konut projesinin parçası olarak 2011 yılında inşa edilmeye başlanmış, ancak ekonomik ve hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanamadan terk edilmişti. Şimdi görüntüsü gerçekten ürkütücü bir masalı andırıyor. Fakat yine de herkesin aklından bir kere, o şatolardan birine yerleşme fikri gelmiştir. 

Bir aile seyahatleri sırasında şatoların önünden geçti. Şatolardan birinde yaşayanların olduğunu fark etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Gözde bir fotoğraf destinasyonu haline geldi.

Gözde bir fotoğraf destinasyonu haline geldi.

Projenin inşaatı sırasında, alıcıların ödeme yapmaması ve ekonomik planlamadaki aksaklıklar nedeniyle proje sahibi Sarot Termal Group iflas etti. Bu durum, inşaatın yarım kalmasına ve villaların terk edilmesine yol açtı. Şu anda, bu yapılar “hayalet şehir” olarak adlandırılıyor.

Terk edilmiş şatolar, özellikle fotoğrafçılar, gezginler ve belgesel yapımcıları için ilgi çekici bir mekan haline geldi. Ayrıca Meduza, Becky Hill ve Goodboys’un “Lose Control” şarkısının müzik videosu da burada çekildi. Bu durum, yapıları uluslararası alanda da tanınır hale getirdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
