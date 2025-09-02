Bolu'da Yarım Kalan Hayalet Şatolar'dan Birinde Bir Vatandaşın Yaşamaya Başladığı Görüldü

Bolu, Mudurnu'daki terk edilmiş şatoları mutlaka biliyorsunuzdur. Yarım kalan bir proje olsa da Türkiye’nin en ilginç ve dikkat çeken yapılarından biri haline geldi. Bu proje “Burj Al Babas” adı verilen bir konut projesinin parçası olarak 2011 yılında inşa edilmeye başlanmış, ancak ekonomik ve hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanamadan terk edilmişti. Şimdi görüntüsü gerçekten ürkütücü bir masalı andırıyor. Fakat yine de herkesin aklından bir kere, o şatolardan birine yerleşme fikri gelmiştir.

Bir aile seyahatleri sırasında şatoların önünden geçti. Şatolardan birinde yaşayanların olduğunu fark etti.