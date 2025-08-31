onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Şantiye Şefi Anlattı: Bitişik Nizam Binalar Gerçekten Daha mı Güvenli?

Bir Şantiye Şefi Anlattı: Bitişik Nizam Binalar Gerçekten Daha mı Güvenli?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.08.2025 - 09:05 Son Güncelleme: 31.08.2025 - 09:19

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için deprem konusunda çok şey biliyor ve farkındalık sahibiyiz. İnsanlar, deprem anında nasıl davranacaklarını, güvenli alanların nereler olduğunu ve acil durum hazırlıklarını öğrenmiş durumda. Fakat elbette bu bilgileri kendi çabamızla elde ediyoruz ve birçoğu da aslında pek de doğru değil. Pek çok kişi bitişik nizam binaların daha güvenli olduğunu düşünüyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Bir şantiye şefi doğrusunu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bizde iki bina ortak duvar kullanıyor...

Bizde iki bina ortak duvar kullanıyor...

Bitişik nizam binalar, deprem açısından her zaman tam anlamıyla güvenli sayılmaz. Yan yana inşa edildikleri için deprem anında birbirine çarpma riski taşırlar ve hasar görme ihtimalleri artar. Özellikle eski yapılar, modern deprem yönetmeliklerine uygun değilse daha da risklidir. Binanın malzemesi, kolon ve kiriş sistemi gibi yapısal faktörler güvenliği etkiler; modern standartlara göre inşa edilmiş binalar nispeten daha dayanıklı olsa da, bitişik olmaları hâlâ bir risk unsuru olarak kalır. Deprem açısından mümkünse tek veya aralarında boşluk olan yapılar tercih edilmelidir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın