Bir Şantiye Şefi Anlattı: Bitişik Nizam Binalar Gerçekten Daha mı Güvenli?

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için deprem konusunda çok şey biliyor ve farkındalık sahibiyiz. İnsanlar, deprem anında nasıl davranacaklarını, güvenli alanların nereler olduğunu ve acil durum hazırlıklarını öğrenmiş durumda. Fakat elbette bu bilgileri kendi çabamızla elde ediyoruz ve birçoğu da aslında pek de doğru değil. Pek çok kişi bitişik nizam binaların daha güvenli olduğunu düşünüyor. Peki bu gerçekten doğru mu? Bir şantiye şefi doğrusunu anlattı.