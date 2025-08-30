onedio
Bir İçerik Üreticisi Schengen Vizesi Alabilme İhtimalinizin Yaşadığınız Şehirle İlgili Olduğunu İddia Etti

30.08.2025 - 20:52

Son dönemde Schengen Vizesi almak giderek zorlaştı bildiğiniz üzere. Hatta sosyal medyada önceden heyecanla açılan vize başvuru sonucu videoları, sonrasında bir hayal kırıklığı akımına dönüştü. Vize sonuçlarını kamera karşısında öğrenerek heyecanlarını kaydetmek isteyenler hayal kırıklıklarını kaydetmiş oldu. Bunun sebebi ile ilgili pek çok tartışma var elbette. Bir sosyal medya kullanıcısından ise farklı bir iddia geldi. Vize sonucunuzun olumlu olmasının yaşadığınız şehirle ilgili olduğunu söyleyen içerik üreticisi kafa karıştırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNs4Wz...
Buradan izleyebilirsiniz;

Maddi açıdan da büyük kayıp.

Artık çok sayıda başvuru farklı gerekçelerle reddediliyor. Ret nedenleri arasında seyahat planlarının yetersiz bulunması, mali durumun yeterince güven verici görülmemesi ya da geri dönüş niyetinin sorgulanması öne çıkıyor. Bu durum, özellikle turistik amaçla seyahat etmek isteyen vatandaşlarda hayal kırıklığına yol açarken eğitim ya da iş amaçlı yurt dışına çıkması gerekenlerin planlarını bozuyor. . Artan retler, hem zaman hem de maddi kayıp anlamına geldiği için, başvuru sahiplerinin çok daha titiz ve detaylı dosyalar hazırlamasını zorunlu hale getiriyor. Fakat bazen bu da işe yaramıyor.

