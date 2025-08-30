Bir İçerik Üreticisi Schengen Vizesi Alabilme İhtimalinizin Yaşadığınız Şehirle İlgili Olduğunu İddia Etti

Son dönemde Schengen Vizesi almak giderek zorlaştı bildiğiniz üzere. Hatta sosyal medyada önceden heyecanla açılan vize başvuru sonucu videoları, sonrasında bir hayal kırıklığı akımına dönüştü. Vize sonuçlarını kamera karşısında öğrenerek heyecanlarını kaydetmek isteyenler hayal kırıklıklarını kaydetmiş oldu. Bunun sebebi ile ilgili pek çok tartışma var elbette. Bir sosyal medya kullanıcısından ise farklı bir iddia geldi. Vize sonucunuzun olumlu olmasının yaşadığınız şehirle ilgili olduğunu söyleyen içerik üreticisi kafa karıştırdı.