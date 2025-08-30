Bir İçerik Üreticisi Schengen Vizesi Alabilme İhtimalinizin Yaşadığınız Şehirle İlgili Olduğunu İddia Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNs4Wz...
Son dönemde Schengen Vizesi almak giderek zorlaştı bildiğiniz üzere. Hatta sosyal medyada önceden heyecanla açılan vize başvuru sonucu videoları, sonrasında bir hayal kırıklığı akımına dönüştü. Vize sonuçlarını kamera karşısında öğrenerek heyecanlarını kaydetmek isteyenler hayal kırıklıklarını kaydetmiş oldu. Bunun sebebi ile ilgili pek çok tartışma var elbette. Bir sosyal medya kullanıcısından ise farklı bir iddia geldi. Vize sonucunuzun olumlu olmasının yaşadığınız şehirle ilgili olduğunu söyleyen içerik üreticisi kafa karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maddi açıdan da büyük kayıp.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın