Yine Bir Helal Yemek Krizi: Japonya'ya Giden Bir Türk Helal Yemek Bulamadığı İçin Aç Kaldığını Söyledi

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden bir gencin, hüngür hüngür ağladığı videoya denk gelmişsinizdir. Kendisi helal yemek bulamadığı için aç kaldığını, bulduğu yemeği de idareli yediğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Fakat kendisine pek çok kişi İngiltere'de pek çok Türk restoranı olduğunu, helal yemek bulamamasının imkansız olduğunu söylemişlerdi.

Benzer bir video da Japonya'dan geldi. Japonya'da bulunan bir Türk de helal yemek bulamadığını, her şeyde domuz olduğunu söyledi. Ayrıca glutensiz seçenekler de arayan kadın, yediği yemeği paylaştı.