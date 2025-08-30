onedio
Yine Bir Helal Yemek Krizi: Japonya'ya Giden Bir Türk Helal Yemek Bulamadığı İçin Aç Kaldığını Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
30.08.2025 - 18:09

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden bir gencin, hüngür hüngür ağladığı videoya denk gelmişsinizdir. Kendisi helal yemek bulamadığı için aç kaldığını, bulduğu yemeği de idareli yediğini gözyaşları içinde anlatmıştı. Fakat kendisine pek çok kişi İngiltere'de pek çok Türk restoranı olduğunu, helal yemek bulamamasının imkansız olduğunu söylemişlerdi. 

Benzer bir video da Japonya'dan geldi. Japonya'da bulunan bir Türk de helal yemek bulamadığını, her şeyde domuz olduğunu söyledi. Ayrıca glutensiz seçenekler de arayan kadın, yediği yemeği paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Helal yemek yok, her şeyde domuz var"

Yurt dışında yaşamak, yeni deneyimler ve fırsatlar sunsa da bazen planlanmadık sorunlarla karşılaşmaya da sebep olabiliyor. Kültürel farklılıklar günlük yaşamı beklenenden daha karmaşık hale getirebiliyor. Yemek ise bu sorunların en başında geliyor. Tamamen farklı bir damak tadına alışmak zaman alabiliyor. Bu tür zorluklara rağmen, karşılaşılan sorunlar kişiye uyum sağlama ve çözüm üretme becerisi kazandırarak önemli bir hayat tecrübesi haline dönüşüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
