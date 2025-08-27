Ukrayna'dan Türkiye'ye Gelen Turistler Tatil Sonunda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yuliyultsik/v...
Bildiğiniz üzere ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eşsiz kültürüyle adeta bir tatil cenneti. Özellikle soğuk iklimlerden gelen turistler için ülkemiz adeta bir güneş cenneti oluyor. Kendi ülkelerinde yılın büyük bir kısmını soğuk ve gri havalarda geçiren misafirler, burada sıcak iklimin, masmavi denizin ve parlak güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Bu da son dönemde bir sosyal medya akımına dönüştü. İnsanlar Türkiye tatillerinde yaşadıkları değişimi paylaşmaya başladı. Kısa sürede yaşadıkları değişim ise şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her dönem başka bir akım var.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın