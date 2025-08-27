onedio
Ukrayna'dan Türkiye'ye Gelen Turistler Tatil Sonunda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
27.08.2025 - 09:09

Bildiğiniz üzere ülkemiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eşsiz kültürüyle adeta bir tatil cenneti. Özellikle soğuk iklimlerden gelen turistler için ülkemiz adeta bir güneş cenneti oluyor. Kendi ülkelerinde yılın büyük bir kısmını soğuk ve gri havalarda geçiren misafirler, burada sıcak iklimin, masmavi denizin ve parlak güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor. Bu da son dönemde bir sosyal medya akımına dönüştü. İnsanlar Türkiye tatillerinde yaşadıkları değişimi paylaşmaya başladı. Kısa sürede yaşadıkları değişim ise şaşırttı.

Her dönem başka bir akım var.

Yaz aylarında sahillerimizde güneşin ve denizin keyfini çıkaran turistler, kış aylarında da kayak merkezlerimizde unutulmaz deneyimler yaşıyor. Hem doğa hem de kültür turizmi açısından geniş bir yelpazeye sahip olan ülkemiz, misafirperver insanları ve lezzetli mutfağıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunuyor. Bu nedenle her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistler, ülkemizin güzelliklerini keşfetmekten büyük mutluluk duyuyor. Bu mutluluğu da sosyal medya akımlarına dönüştürüyorlar. Hatta bir çoğumuz ülkemizin güzelliklerini onların paylaşımları ile yeniden hatırlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Yorum Yazın