Ukrayna'dan Türkiye'ye Gelen Turistler Tatil Sonunda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı

Yaz aylarında sahillerimizde güneşin ve denizin keyfini çıkaran turistler, kış aylarında da kayak merkezlerimizde unutulmaz deneyimler yaşıyor. Hem doğa hem de kültür turizmi açısından geniş bir yelpazeye sahip olan ülkemiz, misafirperver insanları ve lezzetli mutfağıyla da ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunuyor. Bu nedenle her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistler, ülkemizin güzelliklerini keşfetmekten büyük mutluluk duyuyor. Bu mutluluğu da sosyal medya akımlarına dönüştürüyorlar. Hatta bir çoğumuz ülkemizin güzelliklerini onların paylaşımları ile yeniden hatırlıyoruz.