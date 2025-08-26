onedio
Bir Kadının Foşur Foşur Araba Yıkadığı Anları İzlerken Bir Kaç Saniyeliğine Dertlerinizi Unutacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
26.08.2025

Temizlik kimileri için yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir terapi biçimi. Eşyaları toparlamak, tozu silmek ya da yerleri süpürmek, zihindeki dağınıklığı da azaltır. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen birçok insan, temizlik yaparken hem bedensel bir hareket içinde olur hem de ruhunu rahatlatır. Düzenli bir ortam yaratmak, kişiye kontrol duygusu verir ve huzur hissini artırır. Bu nedenle temizlik, bazıları için yorucu bir iş değil, dinginleşmenin ve içsel dengeyi bulmanın bir yolu haline gelir. Ayrıca temizlik videoları izlemek de benzer bir işlev görür.

'trs_blks' isimli bir sosyal medya kullanıcısı arabasını fosur fosur yıkadığı anları paylaştı. O anlar izleyenleri de rahatlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@trs_blks/vide...
Peki temizlik videoları izlemek neden rahatlatıyor?

Temizlik videoları izlemek birçok kişi için en az temizlik yapmak kadar rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Bunun nedeni, izleyicinin kaosun düzenle değiştiğini görerek bir kontrol hissi kazanması. Kirli bir alanın temiz ve düzenli hâle gelmesi, beyinde ödül ve tatmin duygusu uyandırarak dopamin salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca süpürme, silme veya toplama gibi ritmik ve tekrarlayan hareketler, izleyicide meditasyon benzeri bir sakinlik hissi yaratıyor. Basit ve monoton yapıları sayesinde zihni yormayan bu videolar, günlük stres ve kaygıyı geçici olarak azaltıyor, izleyiciye huzurlu bir izleme deneyimi sunuyor.

