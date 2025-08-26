onedio
Mahsun Karaca Gurbetçilerin Sokak Röportajlarında Yaptıkları Yorumları Tiye Aldı

Mahsun Karaca Gurbetçilerin Sokak Röportajlarında Yaptıkları Yorumları Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
26.08.2025 - 08:51

Röportaj Adam Mahsun Karaca'yı artık tanımayanımız yoktur. Kendisi hemen hemen her konuda yaptığı videolarla ülke gerçeklerini bir kere daha hatırlatıyor. Kendisi bu sefer de gurbetçileri tiye aldı. Gurbetçilerin ülkemize gelirken yaptıkları paylaşımlar da sınır kapısında verdikleri röportajlar da sık sık gündem oldu. Mahsun Karaca da Almanya'yı kötülerken dozu biraz kaçıran gurbetçileri tiye aldı. 'Gurbetçilere Almanya dönüşünde verdikleri röportaj izletilseydi' konulu video gurbetçileri dahi güldürdü.

Ağlayan da vardı isyan eden de.

Ağlayan da vardı isyan eden de.

Gurbetçiler ülkeden ayrılırken sık sık Almanya'nın kötü yanlarından ve orada yaşamanın zorluklarından bahsetti. Ülkemizdeki insanların ekonomiden şikayet etmesini de savurgan ve tembel olmamıza bağlayarak sık sık ekonomi dersi verdiler. Bu durum da iki grup arasında gerginliğin oluşmasına sebep oldu.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
rcpbyrm

çok güzel ..şşak geçmiş , ağzına sağlık. herkes vatanı övüyor ama dönen yok !