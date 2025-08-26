Mahsun Karaca Gurbetçilerin Sokak Röportajlarında Yaptıkları Yorumları Tiye Aldı

Röportaj Adam Mahsun Karaca'yı artık tanımayanımız yoktur. Kendisi hemen hemen her konuda yaptığı videolarla ülke gerçeklerini bir kere daha hatırlatıyor. Kendisi bu sefer de gurbetçileri tiye aldı. Gurbetçilerin ülkemize gelirken yaptıkları paylaşımlar da sınır kapısında verdikleri röportajlar da sık sık gündem oldu. Mahsun Karaca da Almanya'yı kötülerken dozu biraz kaçıran gurbetçileri tiye aldı. 'Gurbetçilere Almanya dönüşünde verdikleri röportaj izletilseydi' konulu video gurbetçileri dahi güldürdü.
Ağlayan da vardı isyan eden de.
👇
çok güzel ..şşak geçmiş , ağzına sağlık. herkes vatanı övüyor ama dönen yok !