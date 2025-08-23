Gaziosmanpaşa'dan Sonra Nişantaşı'nda Kuryelik Yapan Genç Yaşadığı Farkındalığı Anlattı: "Psikolojim Bozuldu"

Son yıllarda tüm dünyada gelir eşitsizliği her geçen gün daha da derinleşiyor. Aynı şehirde, hatta aynı sokaklarda bile yan yana yaşayan insanların yaşam standartları arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bu da haliyle insanların psikolojisini de etkiliyor.

Gaziosmanpaşa’da kuryelik yapan bir genç, işine Nişantaşı’na geçtiğinde gördüklerini anlatarak iki semt arasındaki bu keskin farkı gözler önüne serdi. 'Biz yaşamıyormuşuz sadece nefes alan bir varlıkmışız' diyen genç fakirliğinin farkına vardığını söyledi.