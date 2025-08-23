onedio
Gaziosmanpaşa'dan Sonra Nişantaşı'nda Kuryelik Yapan Genç Yaşadığı Farkındalığı Anlattı: "Psikolojim Bozuldu"

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 22:07

Son yıllarda tüm dünyada gelir eşitsizliği her geçen gün daha da derinleşiyor. Aynı şehirde, hatta aynı sokaklarda bile yan yana yaşayan insanların yaşam standartları arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bu da haliyle insanların psikolojisini de etkiliyor. 

Gaziosmanpaşa’da kuryelik yapan bir genç, işine Nişantaşı’na geçtiğinde gördüklerini anlatarak iki semt arasındaki bu keskin farkı gözler önüne serdi. 'Biz yaşamıyormuşuz sadece nefes alan bir varlıkmışız' diyen genç fakirliğinin farkına vardığını söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Gaziosmanpaşa’nın dar sokaklarından Nişantaşı’nın lüks caddelerine"

Gaziosmanpaşa’nın dar sokaklarından Nişantaşı’nın lüks caddelerine geçen bir kurye, yaşadığı deneyimi “Psikolojim bozuldu” sözleriyle anlattı. Bir yanda ay sonunu getirmek için mücadele eden aileler, diğer yanda tek bir öğüne harcanan parayla bir ailenin haftalık mutfağının dolabileceği mekânlar… Semtler arasındaki mesafe kısa olsa da ekonomik ve sosyal yaşam arasındaki fark ölçülebilecek gibi değil.

