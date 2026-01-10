onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fiziğini Geliştirmek İçin Adım Atan Bir Genç 3 Sene İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Fiziğini Geliştirmek İçin Adım Atan Bir Genç 3 Sene İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 19:55

İçerik Devam Ediyor

Sağlıklı ve fit bir vücut pek çok kişinin hayali. Fakat bu hedefe ulaşmak, ciddi bir disiplin ve kararlılık gerektiriyor. Bu durum, sadece fiziksel bir çaba değil, zihinsel bir dayanıklılık da gerektiriyor. Kendine en uygun programla birlikte, bedeni ve zihni çok fazla yıpratmadan çalışmak, hedefe ulaşmanın anahtarı elbette. 

Soryan Smith isimli genç 3 yıllık çalışmanın ardından vücudunun geldiği durumu paylaştı. Değişimi pek çok kişiye ilham oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yılda pek çok kişinin hedefi.

Yeni yılda pek çok kişinin hedefi.

Yeni yıla girerken pek çok kişi yeni hedefler belirliyor. Bunların bir çoğu da sağlıklı beslenme spor ile ilgili oluyor. Elbette pek çoğu sürdürülebilir olmuyor. Fakat böyle ilham veren değişimler, hedefi olanlar için de bir motivasyon sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın