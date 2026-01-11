Uyarı Verilmişti: Bir Çift İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Yağmur Sebebiyle Boğaz Köprüsünde Mahsur Kaldı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2010...
Bildiğiniz üzere kış bu sene bir anda geldi ve soğuklar aniden bastırdı. Geçtiğimiz sene kar görmeyen bölgeler bile daha yeni yıla girmeden kara teslim oldu. İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapılıyordu. Hatta uzmanlar Pazartesi günü için okulların tatil edilmesi çağrısında bulunmuştu. Pazar günü ise özellikle 58 kilonun altındaki kişilerin dışarı çıkmaması tavsiye edilmişti.
Bir çift, şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle Boğaz Köprüsü'nde mahsur kaldı. Ne yapacağını bilemeyen çiftin o anları, İstanbulluları endişelendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da bu hava ne kadar daha devam edecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bundan daha kötü havalarda tek başıma şehirler arası araba kullanmışlığım var, bazı kadınlar fazla mı prenses yoksa bizde mi dişil enerji kalmamış merak ediy... Devamını Gör