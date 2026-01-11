onedio
Uyarı Verilmişti: Bir Çift İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Yağmur Sebebiyle Boğaz Köprüsünde Mahsur Kaldı

Pelin Yelda Göktepe
11.01.2026 - 15:41

Bildiğiniz üzere kış bu sene bir anda geldi ve soğuklar aniden bastırdı. Geçtiğimiz sene kar görmeyen bölgeler bile daha yeni yıla girmeden kara teslim oldu. İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapılıyordu. Hatta uzmanlar Pazartesi günü için okulların tatil edilmesi çağrısında bulunmuştu. Pazar günü ise özellikle 58 kilonun altındaki kişilerin dışarı çıkmaması tavsiye edilmişti. 

Bir çift, şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle Boğaz Köprüsü'nde mahsur kaldı. Ne yapacağını bilemeyen çiftin o anları, İstanbulluları endişelendirdi.

İstanbul'da bu hava ne kadar daha devam edecek?

Hava durumu tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde kar yağışı bekleniyor. Ankara, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Van gibi illerde, yılın en yoğun kar yağışlarına hazırlıklı olunması gerekiyor.

Meteoroloji alanında uzman olan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yaşanacak yoğun kar yağışı nedeniyle olası bir kaosun önüne geçmek için okulların tatil edilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul'da beklenen kar yağışının trafikte ciddi aksamalara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Şen, 'Yarın mümkünse dışarı çıkmayın. Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanabilir. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, işlerinizi salı gününe ertelemeye çalışın.' uyarısında bulundu.

