Uyarı Verilmişti: Bir Çift İstanbul'da Şiddetli Fırtına ve Yağmur Sebebiyle Boğaz Köprüsünde Mahsur Kaldı

Bildiğiniz üzere kış bu sene bir anda geldi ve soğuklar aniden bastırdı. Geçtiğimiz sene kar görmeyen bölgeler bile daha yeni yıla girmeden kara teslim oldu. İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapılıyordu. Hatta uzmanlar Pazartesi günü için okulların tatil edilmesi çağrısında bulunmuştu. Pazar günü ise özellikle 58 kilonun altındaki kişilerin dışarı çıkmaması tavsiye edilmişti.

Bir çift, şiddetli fırtına ve yağmur sebebiyle Boğaz Köprüsü'nde mahsur kaldı. Ne yapacağını bilemeyen çiftin o anları, İstanbulluları endişelendirdi.