onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dereden Altın Çıkaran Bir İçerik Üreticisi Detayları Paylaştı: Dereden Nasıl Altın Çıkarılır?

Dereden Altın Çıkaran Bir İçerik Üreticisi Detayları Paylaştı: Dereden Nasıl Altın Çıkarılır?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 14:23

İçerik Devam Ediyor

Altın fiyatlar son dönemde akılalmaz bir şekilde yükseldi bildiğiniz üzere. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, her dönem güvenli liman olarak görülen altın yartırımcıların yüzünü güldürü. Hem eski yatırımcıların hem altın yatırımı yapmak isteyenlerin gözü kulağı altında elbette.

Dereden altın çıkaran bir vatandaş, dereden altın çıkarmanın inceliklerini gösterdi. Bu dönemde video elbette pek çok kişinin dikkatini çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dereden gerçekten altın çıkarılır mı?

Dereden gerçekten altın çıkarılır mı?

Altın, sudan ve dere yatağındaki diğer minerallerden çok daha ağır olduğu için akıntıyla sürüklenirken suyun yavaşladığı noktalarda dibe çöker. 'Plaseryen yatak' denilen bu birikimler; genellikle nehir kıvrımlarının iç kısımlarında, kaya çatlaklarında veya büyük engellerin arkasında oluşur. Bu durum, altını arayacağınız yeri belirlerken tamamen suyun dinamiğini takip etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Dereden çıkarılırken kullanılan en yaygın ve basit yöntem, 'pan' adı verilen özel eleklerle kumun su içinde dairesel hareketlerle elenmesidir; bu sayede hafif malzemeler dışarı atılırken altın dipte kalır. Daha verimli bir çalışma için dereye yerleştirilen ve 'sluice box' denilen setli kanallar kullanılır. Bu kanallardan geçen su, ağır metalleri kanalın tabanındaki halı veya tırtıklara hapsederken değersiz kumu süpürüp götürür.

Derelerden altın bulmak büyük bir sabır gerektirir. Çünkü genellikle elde edilen sonuç büyük külçelerden ziyade 'altın tozu' olarak adlandırılan çok küçük zerreciklerdir. Fakat bildiğiniz üzere günümüzde bu bile değer kazandı. Türkiye'de bu işi hobi olarak yapmak popülerleşse de, kazı yapılacak alanın sit alanı olmaması ve çevresel ekosisteme zarar verilmemesi kritik önem taşır. Ticari boyuttaki aramalar ise mutlaka devletten alınan resmi maden ruhsatına tabi tutulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın