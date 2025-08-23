onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yine Çenenizi Yormaya Geldik: Bir Milyoner Sıradan Bir Gününü Paylaştı

Yine Çenenizi Yormaya Geldik: Bir Milyoner Sıradan Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.08.2025 - 20:33

İçerik Devam Ediyor

Dünyada gelir eşitsizliği, artık neredeyse değiştirilemez bir gerçek. Zenginler adeta bizden bambaşka bir dünyada yaşıyor bildiğiniz üzere. Lüks içinde kurdukları hayatları, sıradan insanların gündelik mücadelesinden tamamen kopuk. Onların erişebildiği imkânlar, eğitimden sağlığa, güvenlikten eğlenceye kadar neredeyse her alanda farklı bir seviyede. Bu uçurum büyüdükçe, toplumun geri kalan kesimi yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için çabalarken, zenginler kendi ayrı evrenlerinde kuralları kendilerine göre belirlemeye devam ediyor.

Bir milyoner sıradan bir gününü paylaştı. Fakat hayatı pek çok kişiye sıkıcı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Renkli mi sıkıcı mı?

Renkli mi sıkıcı mı?

Elbette her birimizin zengin olduğumuzda yapacaklarımızla ilgili pek çok hayali vardır. Hatta bir günümüzü bile planlamışızdır. Bu milyoner gencin hayatı ise pek çok kişiye oldukça sıkıcı ve tekdüze geldi. Peki siz gencin bir gününü nasıl buldunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın