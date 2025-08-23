Yine Çenenizi Yormaya Geldik: Bir Milyoner Sıradan Bir Gününü Paylaştı

Dünyada gelir eşitsizliği, artık neredeyse değiştirilemez bir gerçek. Zenginler adeta bizden bambaşka bir dünyada yaşıyor bildiğiniz üzere. Lüks içinde kurdukları hayatları, sıradan insanların gündelik mücadelesinden tamamen kopuk. Onların erişebildiği imkânlar, eğitimden sağlığa, güvenlikten eğlenceye kadar neredeyse her alanda farklı bir seviyede. Bu uçurum büyüdükçe, toplumun geri kalan kesimi yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için çabalarken, zenginler kendi ayrı evrenlerinde kuralları kendilerine göre belirlemeye devam ediyor.
Bir milyoner sıradan bir gününü paylaştı. Fakat hayatı pek çok kişiye sıkıcı geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Renkli mi sıkıcı mı?
👇
