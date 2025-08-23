Tatil Sezonunu Bitiren Gurbetçiler Dönüş Yolunda Çektikleri Çileyi Paylaştı

Yaz sezonu başladığından bu yana sık sık gurbetçilerin 'sıla yolu' paylaşımlarına şahit olduk. Ülkemize kendi araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Bu sırada verdikleri röportajlar da sık sık gündem oldu. Birçoğu ise tepkilerin odağı oldu.
Gurbetçilerin şimdi de 'dönüş yolu' çilesi başladı. Yerlerde uyumak zorunda kalan gurbetçiler, yaşadıkları zor durumu paylaştı. Paylaşımlardaki lüks araçlar ise dikkat çekti.
