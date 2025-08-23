onedio
Tatil Sezonunu Bitiren Gurbetçiler Dönüş Yolunda Çektikleri Çileyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
23.08.2025 - 19:10

Yaz sezonu başladığından bu yana sık sık gurbetçilerin 'sıla yolu' paylaşımlarına şahit olduk. Ülkemize kendi araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Bu sırada verdikleri röportajlar da sık sık gündem oldu. Birçoğu ise tepkilerin odağı oldu. 

Gurbetçilerin şimdi de 'dönüş yolu' çilesi başladı. Yerlerde uyumak zorunda kalan gurbetçiler, yaşadıkları zor durumu paylaştı. Paylaşımlardaki lüks araçlar ise dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
