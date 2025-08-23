onedio
Bir Türk Japonya'da Video Çekerken Kıbrıs'tan Gelen Bir Gence Denk Gelince Ortaya Gülümseten Bir Video Çıktı

Bir Türk Japonya'da Video Çekerken Kıbrıs'tan Gelen Bir Gence Denk Gelince Ortaya Gülümseten Bir Video Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.08.2025 - 16:41

Japonya'da öğretmenlik yapan 'omerudesuuu' isimli içerik üreticisinin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Japonya'da çeşitli bloglar çekiyor, ülkenin kültürü hakkında bilgiler paylaşıyor. Özellikle Uzak Doğu ve Japon kültürüne ilgili olanlar için Japonya'ya dair hemen hemen her şeyi paylaşıyor. 

Kendisi yine bir gün video çekerken, Kıbrıs'tan Japonya'ya gezmeye gelen bir gençle karşılaştı. Gencin videoya dahil oluşusu ve aralarında geçen samimi diyalog kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNlgyOSSGFC/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Maçalı bir şeycik var onu alacağım"

Vlog .çeken birini görünce kameraya poz vermek isteyen Mehmet, videoyu çekenin Türk olduğunu görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. İkilinin arasında dakikalar içinde samimiyet oluştu. Hem sohbetleri hem Mehmet'in konuşması beğeni topladı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Cemalettin Türkel

Kıbrıs Türkçesi neden çok deforme olmuş bir türlü anlamıyorum kimileri çok sempatik bulurken ben çok hoşlanmıyorum İstanbul Türkçesi bence en güzeli.