Bir Türk Japonya'da Video Çekerken Kıbrıs'tan Gelen Bir Gence Denk Gelince Ortaya Gülümseten Bir Video Çıktı

Japonya'da öğretmenlik yapan 'omerudesuuu' isimli içerik üreticisinin videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Japonya'da çeşitli bloglar çekiyor, ülkenin kültürü hakkında bilgiler paylaşıyor. Özellikle Uzak Doğu ve Japon kültürüne ilgili olanlar için Japonya'ya dair hemen hemen her şeyi paylaşıyor.

Kendisi yine bir gün video çekerken, Kıbrıs'tan Japonya'ya gezmeye gelen bir gençle karşılaştı. Gencin videoya dahil oluşusu ve aralarında geçen samimi diyalog kalpleri ısıttı.