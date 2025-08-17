onedio
İtalyan Erkek Arkadaşına Türkiye'yi Gezdiren Kadın Bir İtalyan'ın Gözünden Türkiye'yi Anlattı

İtalyan Erkek Arkadaşına Türkiye'yi Gezdiren Kadın Bir İtalyan'ın Gözünden Türkiye'yi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 14:53

Ülkemiz hemen hemen her dönem sayısız misafiri ağırlıyor. Bu ziyaretçiler farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelerek, ülkemizin misafirperverliğini ve zenginliklerini deneyimliyor. Bu durum, ülkemizin kültürel çeşitliliğini ve hoşgörüsünü yansıtırken, aynı zamanda turizm sektörümüzün canlanmasına da katkı sağlıyor. Fakat elbette tatsız deneyimler de yaşanabiliyor. 

Bir içerik üreticisi, erkek arkadaşına ülkemizi gezdirdi. 3,5 gün süren gezide İtalyan erkek arkadaşının dikkatini çeken noktaları paylaştı. O detaylar ülkemiz hakkında düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu kadar büyük bir ekonomik farklılık nasıl var?"

"Bu kadar büyük bir ekonomik farklılık nasıl var?"

Ülkemizde aynı bölgede hem lüks otomobilleri hem de çöpten yemek toplayan insanları gören İtalyan, bu kadar büyük bir gelir eşitsizliğinin nasıl mümkün olabildiğini sorguladı. 

Her yerde çok sayıda çöp gören İtalyan bu konuya da dikkat çekti. Bazıları İtalyan turisti haklı bulurken, bazıları ise benzer sorunların İtalya'da da mevcut olduğunu savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

