İtalyan Erkek Arkadaşına Türkiye'yi Gezdiren Kadın Bir İtalyan'ın Gözünden Türkiye'yi Anlattı

Ülkemizde aynı bölgede hem lüks otomobilleri hem de çöpten yemek toplayan insanları gören İtalyan, bu kadar büyük bir gelir eşitsizliğinin nasıl mümkün olabildiğini sorguladı.

Her yerde çok sayıda çöp gören İtalyan bu konuya da dikkat çekti. Bazıları İtalyan turisti haklı bulurken, bazıları ise benzer sorunların İtalya'da da mevcut olduğunu savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?